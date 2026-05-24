Los cambios en la política migratoria después de Minneapolis

Tom Homan se retiró y la secretaria del DHS, la señora Noem, fue despedida por el presidente Donald Trump. Mark Mullin se convirtió en el nuevo secretario de Seguridad Nacional. El enfoque agresivo de la detención de inmigrantes indocumentados continúa, pero ahora se realiza de manera más discreta. %s

Tom Homan estableció una actitud más discreta en la política migratoria de la Casa Blanca después de que miles de inmigrantes llegaran a Ellis Island y ocurriesen incidentes con agentes federales.

Seis meses después, Tom Homan llegó a Minneapolis, y las políticas insisten en la detención de inmigrantes indocumentados en todo el país. Se han mantenido las políticas agresivas, pero ahora no se muestran tan directamente como antes. Stephen Miller y Tom Homan prevén que las políticas migratorias van a seguir su orientación actua





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