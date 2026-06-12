Los botones decorativos, la tendencia imprescindible del verano 2026

La moda del verano 2026 se Statement through botones puramente decorativos. Desde marcas como Mango y Pull&Bear hasta diseñadores de renombre, este detalle se impone en vestidos, bañadores y accesorios. La tendencia, anticipada por Victoria Federica, convierte cualquier pieza en una declaración de estilo.

La tendencia de los botones decorativos irrumpe con fuerza en la moda de verano de 2026, como ya anticipó Victoria Federica . Este detalle, que trasciende las pasarelas, se ha convertido en un sello distintivo tanto de marcas establecidas como de firmas nicho.

La decoración con botones, que no cumplen una función práctica, se encuentra en una amplia variedad de prendas: desde vestidos y blusas hasta bañadores, bolsos y calzado. Su presentación más habitual es en forma de ribete, delimitando escotes, mangas o cinturas, creando un efecto visual que emula estampados. Tiendas como Mango y Pull&Bear, esta última particularmente entregada a la causa, han incorporado este elemento en sus colecciones estivales.

Incluso los bikinis adoptan la moda, sustituyendo lunares por botones, un detalle que, al contacto con el sol, juega con reflejos nacarados. El fenómeno no es exclusivo de la moda rápida; diseñadores como Mónica Coronel, prima de Victoria Federica y creadora de vestidos de invitada, o prescriptoras como Mónica Anoz, también abrazan esta decoración. Así, los botones se consolidan como el adorno imprescindible del guardarropa de la temporada





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