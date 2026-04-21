Los bosques rusos: El alma de la historia, el refugio y el arma de un imperio

Un análisis profundo sobre la relación histórica, mítica y estratégica de Rusia con sus bosques, desde el folclore de Baba Yaga hasta la visión conservacionista de Tolstói y su uso en conflictos modernos.

La figura de John Wick, interpretada magistralmente por Keanu Reeves, trasciende la pantalla para convertirse en un arquetipo de la mitología contemporánea. Conocido como Baba Yaga, un apelativo derivado del folclore ruso que evoca a un ser capaz de reinar sobre los bosques y dominar la muerte, el personaje refleja una dualidad ancestral.

Esta conexión entre el hombre y el entorno boscoso es el punto de partida del revelador ensayo The Oak and the Larch: A Forest History of Russia and Its Empires, escrito por la académica Sophie Pinkham. En esta obra, Pinkham profundiza en cómo la inmensa masa forestal rusa, que representa una fracción significativa de la superficie arbórea del planeta, ha moldeado la identidad, las ambiciones imperiales y las estrategias de supervivencia de una nación marcada por sus vastos paisajes. La autora argumenta que el bosque ruso no es solo un recurso natural, sino un ente activo en la crónica histórica del país, actuando como refugio, arma de guerra o víctima del progreso industrial, dependiendo de la época y del gobernante en turno. A lo largo de los siglos, la relación de los líderes rusos con sus bosques ha sido profundamente ambivalente y, a menudo, destructiva. Mientras figuras como el zar Pedro el Grande veían en los árboles la materia prima esencial para edificar su armada y expandir sus fronteras marítimas, otros líderes posteriores como Stalin intentaron someter la naturaleza a los ritmos de la modernización soviética. Esta visión utilitarista contrasta notablemente con la sensibilidad mostrada por escritores como León Tolstói. El autor de Guerra y paz, lejos de limitar su vínculo con los árboles al papel, invirtió una parte considerable de sus beneficios económicos en la reforestación, sembrando miles de abedules y abetos, convirtiéndose en un protector del entorno. Esta faceta del genio literario subraya la tensión constante entre la explotación extractivista y la vocación conservacionista que ha definido la historia rusa, donde el bosque ha sido tanto un obstáculo estratégico como un santuario espiritual para los habitantes de las estepas. En el contexto de los conflictos armados, los bosques rusos han demostrado ser determinantes. Desde la época en que frenaron el avance de la horda mongola de Gengis Kan, al convertir a sus jinetes en combatientes vulnerables dentro del terreno denso, hasta el uso táctico de la vegetación por las tropas ucranianas modernas para ocultar maquinaria y encontrar cobertura, el bosque sigue siendo un baluarte de resistencia. Esta dualidad simbólica, que sitúa al bosque como el umbral liminal entre el mundo de los vivos y los muertos, ha sido recogida por voces como la de Antón Chéjov, quien veía en estos paisajes un espacio donde convergen los antiguos mitos y las nuevas realidades políticas. Así, la historia rusa se despliega entre la tala masiva para fines comerciales o militares y la necesidad vital de los disidentes y perseguidos de hallar cobijo bajo sus copas, reafirmando que el destino de Rusia y el de su masa forestal son, en última instancia, una misma narrativa de resiliencia, tragedia y renacimiento constante





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