Los bajistas dan un respiro a Bankinter al reducir sus posiciones cortas

Las dos firmas con posiciones cortas más activas en Bankinter, CPPIB y Millennium, han reducido sus apuestas bajistas, situando las posiciones totales por debajo del 1% del capital. Este repliegue se produce en un contexto de expectativas sobre la subida de tipos del BCE y tras unos resultados trimestrales positivos del banco.

El banco del Ibex más presionado por los bajistas recibe un respiro. Las dos firmas con posiciones cortas significativas en Bankinter coinciden a la hora de dar un paso atrás en su ofensiva bursátil contra el banco.

Las firmas bajistas se han mantenido recelosas a la hora de activar su ofensiva contra el sector más disparado del Ibex en los últimos años, el bancario. A pesar de la verticalidad de sus subidas, solo dos gestoras, el fondo de pensiones canadiense CPPIB y la firma Millennium, mantenían posiciones cortas relevantes en Bankinter. Ambas han reducido sus apuestas bajistas en las últimas semanas, según las notificaciones remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este repliegue ha llevado las posiciones cortas totales sobre Bankinter por debajo del 1% del capital, lo que supone un alivio para la entidad presidida por María Dolores Dancausa. El sector bancario europeo ha sido uno de los más castigados por los inversores bajistas debido a la incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés y el impacto de la inflación.

Sin embargo, Bankinter ha logrado sortear mejor que otros las turbulencias, con un avance del 1,6% en lo que va de año. Aun así, las firmas bajistas habían incrementado sus posiciones en el banco durante el primer trimestre, ante el temor a que la subida de tipos no se tradujera en mejores márgenes o que la economía española se ralentizara.

La decisión del CPPIB de reducir su posición corta del 1,07% al 0,92% y la de Millennium de recortar la suya, que rondaba el 0,5%, se interpreta como un síntoma de que los riesgos se han moderado. Este movimiento se produce en un contexto de expectativas sobre la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

Los analistas contemplan una posible subida de tipos para la reunión del próximo 11 de junio, lo que podría favorecer a la banca al mejorar sus ingresos por intereses. Sin embargo, la inflación persistente y la guerra comercial entre Estados Unidos y China añaden incertidumbre.

Para Bankinter, según los datos de LSEG, once analistas recomiendan comprar sus acciones, ocho aconsejan mantener y cinco vender, con un precio objetivo medio de 15,51 euros por acción, un 9% por encima del cierre de ayer. La entidad sigue siendo la más expuesta a los movimientos de los bajistas dentro del Ibex, pero el respiro actual podría ser el preludio de un cambio de tendencia si los datos macroeconómicos acompañan.

El repliegue de los bajistas también refleja la confianza en la solidez del balance de Bankinter, que mantiene una ratio de capital por encima del mínimo regulatorio y una morosidad controlada. Los resultados del primer trimestre mostraron un incremento del margen de intereses del 8% interanual, lo que ha sido bien recibido por el mercado.

No obstante, la presión sobre el sector bancario no desaparece, y cualquier noticia negativa sobre la economía global podría reavivar las apuestas cortas. Por ahora, Bankinter respira, pero los inversores siguen atentos a las decisiones del BCE y a la evolución de la inflación en la zona euro





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