Los asistentes de IA se convierten en el nuevo aliado de los compradores de coches en España

Casi la mitad de los conductores españoles ya emplea inteligencia artificial para informarse y decidir la compra de un vehículo, según el Observatorio Cetelem y un estudio de BCG y OpenAI. La IA simplifica la comparación de modelos, precios y financiación, transformando la experiencia de compra y redefiniendo el papel de los concesionarios.

El proceso de adquisición de un automóvil está experimentando una transformación profunda impulsada por la expansión de los asistentes de inteligencia artificial. Durante décadas, la compra de un coche comenzaba con una visita al concesionario, donde el cliente recorría la exposición, escuchaba al vendedor, probaba el vehículo y luego iniciaba una fase de comparación que podía prolongarse varias semanas.

Hoy esa primera interacción se produce frente a una pantalla y, cada vez más, a través de un asistente de IA que guía al comprador desde la definición de sus necesidades hasta la decisión final. Según el Observatorio Cetelem, el 41 % de los usuarios españoles ha recurrido a la inteligencia artificial en alguna fase del proceso de compra, y un 16 % lo hace de forma habitual, principalmente para comparar modelos y marcas, ajustar alternativas al presupuesto disponible y resolver dudas técnicas.

Los hábitos de los consumidores reflejan una digitalización que va más allá de la mera presencia online. Nueve de cada diez conductores españoles utilizan internet en algún momento del proceso de compra. Las webs oficiales de las marcas son la principal fuente de información (54 %), seguidas por sitios especializados en motor (46 %) y páginas de concesionarios (42 %).

Sin embargo, el papel del concesionario está cambiando: deja de ser el punto de partida para la información y pasa a ser el lugar donde se confirma una decisión ya construida en la red. Los compradores ahora consultan la disponibilidad de unidades, el coste de las cuotas mensuales, los plazos de entrega y las garantías antes de ponerse en contacto con un comercial.

En este nuevo escenario, la IA generativa se perfila como el asesor principal de compra de automóviles en los próximos años, según un estudio de Boston Consulting Group y OpenAI. La propuesta de valor de la IA es simplificar un proceso complejo y fragmentado en una conversación natural.

En lugar de navegar durante horas entre configuradores, comparadores y distintas webs, el comprador puede explicar a un asistente digital su presupuesto, kilometraje anual, necesidades familiares, requisitos medioambientales o disponibilidad de punto de recarga. Con esa información, la IA sugiere modelos, versiones y opciones de financiación adaptadas a cada caso.

BCG identifica dos herramientas clave para redefinir el mercado: los "Product Advisors", que filtran miles de configuraciones para recomendar la opción más adecuada, y los "Deal Finders", que comparan en tiempo real precios, cuotas, incentivos públicos y ofertas de leasing para localizar la propuesta más ventajosa. Así, la información deja de ser buscada por el cliente y pasa a llegar a él de forma personalizada. Este cambio obliga a los fabricantes y concesionarios a replantear su estrategia digital.

No basta con estar presentes en internet; la información debe estructurarse de manera que sea interpretable por buscadores, comparadores y asistentes de IA. Equipamientos, precios, disponibilidad, financiación, servicios postventa y condiciones de garantía deben presentarse con un nivel de precisión y organización mucho mayor.

La batalla por la visibilidad se trasladará desde los tradicionales resultados de búsqueda hacia las respuestas generadas por asistentes inteligentes, convirtiendo la presencia en la respuesta de una IA en un activo tan valioso como aparecer en los primeros resultados de Google. Lejos de presagiar la desaparición de los concesionarios, los estudios indican una redefinición de su papel, pasando de ser el principal punto de información a convertirse en el facilitador que cierra la venta una vez que la IA ha guiado al cliente hasta la decisión final





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