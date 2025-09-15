Los aranceles de Trump: un resurgir fiscal con un futuro incierto

Un informe de CaixaBank Research explora el impacto de la política arancelaria del presidente Trump, destacando el aumento de la recaudación fiscal mediante aranceles, pero también señalando los riesgos y la incertidumbre a futuro.

La política comercial del presidente Donald Trump , caracterizada por el aumento masivo de aranceles a las importaciones, ha generado un impacto significativo tanto en el comercio global como en la economía estadounidense. Un informe de CaixaBank Research publicado recientemente revela que hasta julio de 2025 se recaudaron 114.860 millones de dólares en aranceles, lo que equivale al 0,4% del PIB y supera los ingresos obtenidos tanto en 2023 como en 2024.

Si las importaciones se mantienen estables en los próximos meses, esta figura podría alcanzar el 1,1% del PIB, un máximo histórico. \Sin embargo, esta estrategia presenta algunas dificultades. Lo primero es la incertidumbre sobre la legitimidad de los aranceles de Trump, ya que un tribunal de apelaciones los declaró ilegales en su mayoría a finales de agosto. La Casa Blanca recurrió esta decisión ante el Tribunal Supremo, por lo que el futuro de los aranceles ha quedado en manos de la justicia. A esto se suma la tensión inherente entre la intención de proteger la industria nacional reduciendo las importaciones y la necesidad de mantener las recaudaciones fiscales provenientes de estos mismos aranceles. \Los ingresos por aranceles han aumentado considerablemente debido al aumento de los aranceles efectivos, impulsados por la administración Trump, que en agosto alcanzaron un promedio del 17%, frente a un histórico 2% en años anteriores. Este aumento se implementó a través de una serie de medidas, desde aranceles universales del 10% hasta recargos del 50% sobre acero y aluminio, además de gravámenes bilaterales a Canadá, México, la Unión Europea, Japón y otros. La Casa Blanca justifica esta ofensiva por tres motivos: proteger a la industria nacional, reducir el déficit comercial y aumentar la recaudación fiscal. No obstante, la eficacia de estos objetivos es cuestionable, ya que la reducción de importaciones para proteger la producción local puede disminuir la base sobre la que se aplican los aranceles. \Los primeros datos indican este tipo de tensión. Tras un repunte de las importaciones en el primer trimestre de 2025, cuando muchas empresas anticiparon compras para evitar los nuevos impuestos, en abril se registraron caídas del 20%, y desde entonces se han estabilizado en torno a los 270.000 millones de dólares mensuales, por debajo del promedio de 2024. Si bien alcanzar el 1% del PIB en ingresos arancelarios es posible, dependerá de que no se produzcan caídas adicionales en las importaciones. La decisión del tribunal de apelaciones sobre los aranceles de Trump añade un elemento de incertidumbre adicional, ya que los ingresos por aranceles se utilizan para cubrir la reforma fiscal lanzada por Trump. \Estudios previos sobre la guerra comercial con China en 2018 mostraron que los aranceles se trasladan casi en su totalidad a los precios de los bienes importados. Además, las encuestas de la Reserva Federal confirman que muchas empresas planean trasladar estos costos a los consumidores. La sensibilidad de la demanda a los precios, un factor clave en esta situación, se muestra relevante: un aumento del 1% en el precio de un bien puede reducir su demanda entre un 1% y un 5%. En el contexto actual, la depreciación del dólar frente a las principales divisas y los signos de enfriamiento en la economía estadounidense, la inflación y la incertidumbre del mercado podrían afectar significativamente el comportamiento de las importaciones





