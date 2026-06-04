Los alquileres de oficinas prime en la City de Londres se acercan a los del West End por la escasez de oferta

La falta de construcción y la alta demanda elevan los precios de los espacios premium en la City, que rozan los niveles del West End. Savills reporta un alquiler medio de 130,80 libras por pie cuadrado en el primer trimestre.

El mercado de alquiler de oficinas de alta gama en la City de Londres está experimentando un rápido acercamiento de precios con el West End , impulsado por una oferta limitada que eleva el coste de los espacios premium.

Según datos de la agencia inmobiliaria Savills, el alquiler medio de oficinas de primer nivel en la City alcanzó las 130,80 libras esterlinas por pie cuadrado (unos 2.080 euros el metro cuadrado) durante el primer trimestre del año. Esta cifra contrasta con las 165 libras por pie cuadrado que se pagan en los edificios prime del West End.

Para obtener estos valores, la compañía calculó el promedio del 10% superior de los denominados alquileres de Grado A a lo largo del trimestre. Las estadísticas reflejan una tendencia que se mantiene desde 2023: mientras que los alquileres en el West End se han mantenido estables o con ligeros incrementos, en la City han crecido a un ritmo mucho más acelerado. Ambos distritos, aunque relativamente cercanos, presentan diferencias significativas.

El West End abarca zonas emblemáticas como Covent Garden, Soho y Mayfair, mientras que la City se extiende desde los tribunales en su límite occidental hasta la Torre de Londres en el este. La escasa construcción de nuevos edificios y la demanda constante de espacio, incluso en un contexto de teletrabajo generalizado, están presionando al alza los precios en la City.

Josh Lamb, director de Savills, explica que las empresas están utilizando el espacio de manera diferente pero necesitan aprovecharlo al máximo. Ejemplos concretos ilustran esta dinámica: el bufete estadounidense Latham & Watkins pagó 160 libras por pie cuadrado por la planta más alta de One Leadenhall, un edificio de 32 plantas cerca del mercado Leadenhall. La empresa de criptomonedas Ripple alquiló cuatro plantas en la misma torre con precios que oscilan entre 126 y 150 libras.

Otro bufete, King & Spalding, paga 155 libras por la planta superior del 8 Bishopsgate, mientras que la firma de software Quantexa alquiló la mitad superior de un edificio en Southbank a un promedio de 140 libras, una zona que Savills incluye en sus cálculos para la City. El incremento de los alquileres coincide con una oferta muy reducida.

Según informes anteriores del Financial Times, la City corre el riesgo de quedarse sin oficinas de lujo en un plazo de tres años debido a la paralización de la construcción provocada por el Brexit y la pandemia. Los grandes inquilinos están buscando espacio con años de antelación al vencimiento de sus contratos actuales.

Aunque el ayuntamiento aprueba solicitudes para nuevos edificios, se espera que solo unos pocos de los que salgan al mercado en los próximos años sean lo suficientemente grandes para satisfacer la demanda. El edificio más alto de la City será One London, cuya finalización está prevista para 2033; alcanzará los 309,6 metros de altura, igualando al Shard al otro lado del Támesis, y ofrecerá 1,1 millones de metros cuadrados de espacio.

Sin embargo, los precios anunciados no reflejan la realidad total, ya que los inquilinos suelen obtener paquetes de incentivos que incluyen hasta 24 meses de alquiler gratuito en contratos a 10 años. Lamb prevé que los alquileres en la City no se enfriarán y que las 130 libras por pie cuadrado como alquiler prime medio podrían convertirse en algo más habitual para plantas de tamaño medio.

Por otro lado, las tasas de desocupación en el West End superaron a las de la City por primera vez en mayo del año pasado y han seguido aumentando, ya que el espacio disponible no se ha alquilado al mismo ritmo que en la City. Este fenómeno subraya la divergencia entre ambos mercados, donde la City se perfila como un destino cada vez más costoso para las empresas que buscan ubicaciones premium





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