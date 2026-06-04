Los alquileres de oficinas de alta gama en la City de Londres se acercan a los niveles del West End

La escasez de oferta en la City de Londres está elevando el coste de los espacios premium, y se espera que los alquileres en la City no se enfriarán en el futuro.

Los alquileres de oficinas de alta gama en la City de Londres están alcanzando niveles similares a los del West End , debido a la escasez de oferta en el distrito financiero.

El alquiler medio de oficinas de primer nivel en la City subió a 130,80 libras esterlinas por pie cuadrado en el primer trimestre, mientras que los edificios prime del West End alcanzan 165 libras esterlinas por pie cuadrado. La empresa Savills calculó el promedio del 10% superior de los denominados alquileres de 'Grado A' a lo largo del trimestre para obtener estos datos.

La tendencia es similar a la registrada en los años transcurridos desde 2023, mientras que los alquileres del West End se mantuvieron estables y luego subieron ligeramente, los de la City crecieron a un ritmo mucho más rápido. La escasa construcción de nuevos edificios y la constante demanda de espacio, a pesar de la tendencia al teletrabajo, están elevando los precios en la City.

El bufete estadounidense Latham & Watkins pagó 160 libras esterlinas por pie cuadrado por la planta más alta de One Leadenhall, un nuevo edificio de 32 plantas cerca del mercado Leadenhall de la City. El grupo de criptomonedas Ripple alquiló cuatro plantas en la misma torre, con precios que oscilan entre 126 y 150 libras esterlinas por pie cuadrado.

King & Spalding, otro bufete de abogados estadounidense, paga 155 libras esterlinas por pie cuadrado por la planta superior del cercano edificio 8 Bishopsgate, según fuentes cercanas al asunto. La empresa de software Quantexa alquiló la mitad superior de un edificio de poca altura en Southbank a un precio promedio de 140 libras esterlinas por pie cuadrado en todas las plantas.

La escasez de oferta en la City está elevando el coste de los espacios premium, y se espera que los alquileres en la City no se enfriarán en el futuro. Las tasas de desocupación en el West End superaron a las de la City por primera vez en mayo del año pasado y han seguido aumentando a buen ritmo, según el estudio.

El West End tiene más stock disponible, dado que el espacio de la zona no se ha alquilado allí al mismo ritmo que en la City





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