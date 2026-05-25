Un grupo de hombres de Almonte, el Simpecado de la Matriz, han alzado a la Blanca Paloma para visitar, una a una, las 127 Filiales por las calles de la Aldea. La devoción por la Patrona del pueblo parece haber sido reavivada en cada uno de los barrotes negros a los que, con ansias, volvían a aferrarse. Las manos ceñidas a la forja suspiraban mientras la madrugada retenía un aliento. Siglo tras siglo. Un instante capaz de eclipsar hasta el mismo amanecer de las marismas.

Los almonteños saltan la reja a las 3:02 horas: 'La Virgen del Rocío ha vuelto a las calles de Andalucía' Al cruzar el umbral del Santuario el Simpecado de la Matriz, los hombres de Almonte han alzado a la Blanca Paloma para visitar, una a una, las 127 Filiales por las calles de la Aldea La marisma 'abraza' a los Simpecados de las Filiales y la Matriz en la Pontifical de Pentecostés: 'Los almonteños ya esperan el Salto de la Reja' Las 127 Filiales ya laten en el corazón de la Aldea del Rocío: 'Esta noche acaban los caminos y comienza la romería' 'Yo no quiero más que una mano, una mano herida si es posible', escribía Federico García Lorca en su obra Poeta en Nueva York (1929-1930).

Una mano que 'enseñe el camino de la tierra'. Aquel que, desde, serían las manos de los almonteños las que volverían a buscar esa misma reja. La historia centenaria de un pueblo y la devoción por su Patrona parecían cinceladas en cada uno de aquellos barrotes negros a los que, con ansias, volvían a aferrarse. Manos ceñidas a la forja suspiraban mientras la madrugada retenía un aliento.

Siglo tras siglo. Un instante capaz de eclipsar hasta el mismo amanecer de las marismas. Ya sobre los hombros de su pueblo, volvió a echarse a las calles de la aldea y de media Andalucía. Las arenas se convirtieron entonces en un latido interminable.

Calle a calle, Simpecado por Simpecado. La Virgen irá 'saludando' a sus, una a una, durante toda la madrugada. No habrá rincón sin espera ni balcones sin lágrimas. Ante cada Hermandad, la 'Salve' volverá a elevarse rota por el cansancio y la emoción, sostenida apenas por palmas y voces quebradas por la madrugada.

Los almonteños saltan la reja a las 3:02 horas: 'La Virgen del Rocío ha vuelto a las calles de Andalucía'





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