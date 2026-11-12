Los 23 looks inolvidables de la alfombra roja de los Latin Grammy

Descubre los estilos más icónicos de la historia de los Latin Grammy, desde Shakira hasta Victoria Federica, analizando el impacto de la moda en estos premios.

La alfombra roja de los Latin Grammy se ha consolidado como un escenario de alta costura donde la música y el estilo se entrelazan para crear momentos memorables. A lo largo de las ediciones de estos prestigiosos galardones, artistas internacionales han convertido sus appearances en eventos de moda globales que trascienden la música. Desde el Staples Center de Los Ángeles hasta la histórica celebración en Sevilla, cada edición ha dejado un legado visual que define la cultura pop latina.

La evolución histórica del estilo en los premios

Los Latin Grammy han evolucionado para convertirse en una cita imprescindible que reúne a las grandes estrellas de la música en español y portugués. La gala ha servido como escaparate de moda, permitiendo que diseñadores y artistas colaboren en looks que desafían las convenciones. La edición de 2023 marcó un hito al celebrarse en Sevilla, España, rompiendo con la tradición de realizar el evento exclusivamente en territorio estadounidense desde su inauguración. Esta decisión de llevar los premios a Andalucía amplió la audiencia y permitió que la cultura local influyera en las tendencias vestimentarias de la noche.

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Diseños vanguardistas que marcaron la historia

En la 24.ª Entrega Anual, celebrada el 16 de noviembre de 2023 en Sevilla, España, la artista Shakira lideró la noche con siete nominaciones y deslumbró con un estilismo impactante. La colombiana lució un look original diseñado por Harris Reed, que consistía en un cuerpo-escultura en tonos negro y dorado combinado con una falda asimétrica de corte elegante. Esta prenda presentaba una abertura y una cola dramática que realzaba su presencia, complementada por sandalias doradas de plataforma y una melena larga con ondas surferas. Este atuendo reafirmó el inconfundible estilo y belleza de la estrella global en un momento clave de su carrera.

También en 2023, Rosalía optó por un vestido negro de encaje floral con transparencias y una larga cola, diseñado por Balenciaga para la colección Primavera/Verano 2024. La cantante española mantuvo su estilo atrevido e innovador, complementando el diseño con joyas de Mateo NY. Esta elección logró una presencia imponente en la alfombra roja, cautivando a los asistentes y dejando una huella imborrable en la velada sevillana, demostrando nuevamente la perfecta sintonía entre la música y la alta costura.

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En la edición de 2022, la cantante Karol G brilló con un look audaz y revelador que no pasó desapercibido en la alfombra roja. La colombiana destacó con un vestido transparente color que realzó su figura de manera única, incluyendo un corsé ajustado en la parte superior y una larga caída que añadía drama. Completó su atuendo con guantes de ópera del mismo material y sandalias de tacón espartanas, logrando una estética que evocaba la imagen de una diosa romana moderna y consolidándola como la estrella indiscutible de esa noche.

La presencia destacada de artistas internacionales

Shakira también dejó su marca en la gala de 2024 con un diseño de Tony Ward compuesto por dos piezas principales. Llevó un vestido en malla de red con lentejuelas bordadas que permitía apreciar su silueta, acompañado de una delicada capa blanca con motivos botánicos. Como accesorios, eligió diseños de Maison H y Shay, y completó el conjunto con sandalias de plataforma de Jimmy Choo. Esta combinación de transparencia y detalle botánico mostró una faceta más delicada pero igualmente poderosa de su imagen artística.

La artista brasileña Victoria Federica se presentó en 2024 con un diseño de PatBo creado especialmente para ella. Optó por un modelo de encaje blanco semitransparente con cuerpo corsé y drapeados a las caderas que realzaban su figura. Este estilo seductor demostró la capacidad de las marcas internacionales de adaptar sus creaciones a las preferencias de las estrellas latinoamericanas, creando piezas únicas que reflejan tanto el gusto personal como la identidad cultural de cada intérprete en el escenario global.

Estilos que definen una era musical

La cantante española Lola Índigo apareció en la 24.ª edición en Sevilla con un vestido satinado de inspiración lencera en un vibrante tono púrpura, diseñado por Nicolás Montenegro. Su look se complementó con una elegante mantilla con encaje bordado, añadiendo un toque de sofisticación que evocaba los inicios de Madonna. Esta mezcla de sensualidad y poder destacó el sello personal y atrevido de la artista, reforzando la idea de que los Latin Grammy son un laboratorio de tendencias donde la moda y la música se potencian mutuamente.

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La modelo y presentadora sevillana también participó en la edición de 2023, añadiendo una dimensión local a la presencia internacional de la gala. Su participación en esta noche histórica subrayó cómo la ciudad andaluza acogió no solo a las figuras principales de la industria musical, sino también a talento regional que contribuyó al éxito del evento. La integración de figuras locales y globales enriqueció la narrativa visual de los premios, creando un mosaico de estilos que refleja la diversidad y el alcance de la cultura latina contemporánea.