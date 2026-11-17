Descubre la selección definitiva de calendarios de Adviento de belleza para 2024. Guías exclusivas de marcas como Fenty, Maybelline y Rituals con ofertas y productos únicos.

La tradición de abrir una pequeña puerta cada día en diciembre ha evolucionado desde las golosinas infantiles hasta convertirse en un ritual de lujo para los amantes de la cosmética. Las principales firmas de belleza han intensificado la competencia este año, presentando calendarios de Adviento que combinan packaging espectacular con una selección meticulosa de productos de alta gama.

Selección de Calendarios de Adviento 2024

Esta recopilación destaca las opciones más relevantes del mercado actual, diseñadas para satisfacer desde la rutina de skincare más exigente hasta los looks de maquillaje más atrevidos. Cada propuesta ofrece una experiencia única, mezclando formatos de viaje, ediciones limitadas y accesorios de uso frecuente que justifican la inversión navideña.

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Rituals Ofrece Aromas Especiales y Spa en Casa

Rituals presenta un calendario de veinticuatro puertas inspirado en una casita pop-up, ideal para quienes buscan crear un spa hogareño durante las fiestas. El diseño incluye sorpresas con aromas especiados y notas limpias de flores, perfectas para definir una rutina de cuidado personal.

Este calendario de Adviento se enfoca en el bienestar integral, abarcando regalos para el cuerpo, el baño y el hogar. Cada día revela un producto nuevo que facilita la creación de rituales de belleza relajantes, destacando por su enfoque en el equilibrio aromático y la limpieza efectiva.

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Guerlain y Foreo Lideran la Lujo y la Tecnología

Guerlain lanza un calendario de gran exclusividad en colaboración con el diseñador Kévin Germanier. Esta edición representa la cúspide del lujo en cosmética, atrayendo a coleccionistas y entusiastas de las marcas históricas que valoran el diseño editorial y los ingredientes premium.

Por su parte, Foreo transforma la experiencia doméstica con su calendario centrado en el lifting facial no invasivo. Este kit incluye su dispositivo estrella y todo el protocolo de once pasos para lograr un rostro más firme y definido. La selección garantiza hidratación intensiva antes y después del uso de microcorrientes, además de dos mascarillas extra para la rutina nocturna.

Fenty Beauty y K-Beauty en Formatos Exclusivos

Fenty Beauty, la marca de Rihanna, ofrece uno de los calendarios más completos con doce imprescindibles de cuidado facial y maquillaje. Este set está diseñado para lograr una piel brillante y perfecta, enfocándose en tratamientos para el rostro, labios y ojos que definen el glamour de la marca.

La experiencia K-Beauty llega con un calendario en forma de maletín reutilizable que permite vivir la rutina coreana sin viajar a Seúl. Este set exclusivo incluye veinticuatro básicos, de los cuales quince son productos que no se encuentran a la venta en ningún otro sitio, garantizando una ventaja única en el cuidado facial.

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Maybelline y Joyeros Temáticos para Maquillaje

Maybelline se aleja del estándar de veinticuatro puertas para ofrecer un calendario concentrado con doce sorpresas únicas. Esta propuesta está pensada para descubrir nuevos esenciales y crear looks específicos para la temporada, cubriendo categorías como ojos, labios, rostro y uñas con facilidad de uso.

Otra opción destacada es un joyero reutilizable inspirado en el glamour del antiguo Hollywood. Este calendario oculta quince productos icónicos, incluyendo cuatro formatos estándar, una herramienta limitada de esculpido facial y un neceser mini inspirado en la colección Magic Sculpt, ideal para entusiastas del maquillaje clásico.