Lorenzo Mariani al frente de Leonardo: un nombramiento que genera debate en Italia

El nombramiento de Lorenzo Mariani como consejero delegado de Leonardo, el gigante italiano de la defensa, ha provocado controversia en la política italiana, especialmente por el reemplazo de Roberto Cingolani y las implicaciones geopolíticas de la decisión.

Lorenzo Mariani , con 61 años y originario de Roma, ha dedicado su vida profesional al sector de la defensa. Tras una trayectoria de más de tres décadas centrada en aeronaves, misiles y sistemas de radares navales, ha alcanzado la posición más alta en Leonardo , la destacada empresa italiana de aeronáutica, electrónica militar y sistemas de seguridad.

Su nombramiento como consejero delegado, pendiente de aprobación por la junta de accionistas el 7 de mayo, ha generado controversia en la política italiana, especialmente considerando que reemplazará a Roberto Cingolani, quien en tres años multiplicó por cinco el valor bursátil de la compañía. Mariani es considerado un producto interno de la evolución de Finmeccanica a Leonardo, una trayectoria forjada dentro de este grupo industrial.

Proveniente de una familia de clase media-alta profesional, hijo de Aureliano, médico, y Concetta Vicari, farmacéutica, se casó con Alessandra Balzani en 1997. Ingeniero electrónico de formación, se graduó con honores en 1990 en La Sapienza de Roma, presentando una tesis sobre el procesamiento de datos de radar vía satélite. Tras un breve servicio como oficial en la marina militar en 1991, completó un máster en gestión y tecnología en el Imperial College London en 2008.

A lo largo de 34 años, su carrera ha estado intrínsecamente ligada a la transformación de Finmeccanica en el grupo tecnológico global que es hoy Leonardo. Comenzó su camino en 1992 en Alenia Marconi Systems, dentro de Finmeccanica, como analista y diseñador de sistemas de radares navales, ascendiendo posteriormente a la dirección comercial de la división de sistemas terrestres.

En 2002, dio un paso adelante al unirse a MBDA, el consorcio europeo de misiles en el que Leonardo participa, donde desempeñó un papel clave en el desarrollo de armamento. Regresó a Finmeccanica y en 2012 asumió la dirección general del grupo. Cuatro años después, con la empresa ya renombrada como Leonardo, volvió para liderar la división de electrónica de defensa terrestre y naval.

En 2018, fue nombrado consejero delegado de Leonardo International, la filial que gestiona las inversiones internacionales del grupo. En 2020 regresó a MBDA y, tres años después, volvió a Leonardo como codirector general y director de operaciones. El año pasado, se reincorporó al comité ejecutivo de MBDA y MBDA Italia, destacándose por impulsar las exportaciones de los cazas Typhoon dentro del programa Eurofighter y fortalecer las alianzas con socios internacionales.

Su perfil se define como el de un ejecutivo con una sólida base técnica, un profundo conocimiento de la industria armamentística y un agudo sentido comercial. El Istituto Affari Internazionali lo describe como un gestor orientado a la producción acelerada, en contraste con el enfoque más estratégico y digital de Cingolani.

Su nombramiento tiene una clara dimensión política, dado que Leonardo sigue siendo una empresa semipública, con el Tesoro italiano controlando el 30,2% de las acciones, lo que implica que cualquier cambio en la dirección debe ser aprobado por la junta de accionistas. La decisión de Giorgia Meloni de reemplazar a Cingolani ha desatado un debate significativo.

La prensa italiana especula sobre un distanciamiento entre el Gobierno y el ex consejero delegado, debido a tensiones por la autonomía en la toma de decisiones estratégicas y desacuerdos sobre nombramientos internos. En este contexto, Mariani es percibido como una figura más cercana al sector técnico-industrial y respaldada por círculos cercanos a Fratelli d’Italia, el partido de Meloni. Aunque se le considera el candidato más alineado con Washington, sus recientes declaraciones son firmemente europeístas y promueven la cooperación industrial continental.

En una entrevista con Adnkronos en septiembre pasado, defendió el plan Rearm EU y destacó que el instrumento SAFE podría movilizar hasta 150.000 millones de euros, lo que impulsaría significativamente un sector históricamente subfinanciado. Ha enfatizado repetidamente el riesgo de los “celos nacionales”, entendidos como la incapacidad de establecer requisitos comunes frente a amenazas compartidas por toda la UE, y ha defendido la importancia de mantener una relación con el socio británico para una defensa europea efectiva.

En otra entrevista con Il Riformista, afirmó que la seguridad es fundamental para el funcionamiento de la economía y la prestación de servicios esenciales. Algunos analistas también señalan razones geopolíticas. En el centro de esta perspectiva se encuentra el Michelangelo Dome, un sistema antimisil basado en inteligencia artificial impulsado por Cingolani para conectar plataformas europeas de defensa aérea.

El Financial Times informó sobre alianzas con Rheinmetall, Airbus y Thales como parte de una estrategia de integración defensiva europea que se alejaba de los fabricantes estadounidenses. Según Fanpage, la rapidez con la que se desarrolló este proyecto generó preocupación tanto entre funcionarios estadounidenses como entre otros aliados europeos, temerosos del avance de alternativas a los proveedores estadounidenses e israelíes





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