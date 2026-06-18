Lorena Vázquez revive un acoso sexual en su carrera como periodista

La periodista Lorena Vázquez recordó un episodio de acoso sexual que sufrió durante su carrera como periodista. El actor le hizo frases desagradables y machistas durante una de sus primeras entrevistas. A pesar de que se tiene más conciencia, los comportamientos siguen produciéndose hoy en día.

Lorena Vázquez revive uno de los peores momentos de su carrera cuando sufrió un acoso sexual directo delante de sus compañeros. La periodista recordó un episodio en el que un conocido actor le hizo frases desagradables y machistas durante una de sus primeras entrevistas.

Vázquez explicó que en esa época, determinadas conductas se normalizaban dentro de las redacciones. Tras publicar su historia, el actor se puso en contacto con ella, pero la conversación no terminó como esperaba. La periodista denunció que determinados comportamientos siguen produciéndose hoy en día, a pesar de que se tiene más conciencia. La edición especial de ¡Menudo Cuadro!

Fresh llegará a 'En Play' y RNE Audio con nuevos episodios cada martes y jueves, donde las dos amigas hablarán de cultura pop, televisión, tendencias y historias sorprendentes





rtve / 🏆 54. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lorena Vázquez Acoso Sexual Periodista ¡Menudo Cuadro! Fresh Cultura Pop Televisión Tendencias Historias Sorprendentes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fueron compañeros inseparables, pero la dupla acabó: Seth Rogen no volvería a trabajar con James FrancoLa acusación de acoso sexual por parte de cinco mujeres contra James Franco en 2018 dejó empañada la relación entre ambos de forma pública

Read more »

El alcalde de Algeciras sobre si será candidato del PP en 2027: 'No voy a responder a especulaciones'José Ignacio Landaluce, denunciado por acoso sexual, califica de 'rumores' que el Partido Popular descarte su candidatura tras haber recibido 'nuevas quejas por comportamientos machistas'....

Read more »

Adriana Penedo, representante de influencers: 'Vemos lo bonito, pero también hay mucha mierda'Adriana Penedo y Lorena Macías en Influ-realismo mágico

Read more »

Una madre de Colorado fue acosada y asesinada por su esposo. Su caso dio origen a una ley para proteger a otras víctimasKristil Krug denunció durante semanas el acoso de una persona desconocida. Tras su asesinato en Colorado, las autoridades señalaron a su esposo como responsable.

Read more »