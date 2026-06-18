Loquillo encuentra refugio en Álava

El cantante catalán Loquillo ha encontrado un refugio tranquilo en la provincia de Álava, donde puede disfrutar de la naturaleza y la arquitectura histórica sin ser molestado por los paparazzi.

El cantante catalán Loquillo ha encontrado un refugio tranquilo en la provincia de Álava, donde puede disfrutar de la naturaleza y la arquitectura histórica sin ser molestado por los paparazzi.

La villa donde se ha instalado es una joya histórica protegida por una gruesa muralla y rodeada de un paisaje impresionante que ofrece atardeceres rojizos en otoño y un verde vibrante en verano. Loquillo puede pasear por los muros de piedra y disfrutar del arte y el silencio en este enclave medieval.

La localidad es célebre por su singularidad subterránea, con antiguos 'calados' bajo las casas, y Loquillo puede disfrutar de la exquisita gastronomía del norte compartiendo confidencias en los bares de la plaza mayor. La rutina de Loquillo en este lugar es la de un vecino más, viviendo intramuros en un lujo discreto y disfrutando de la pureza de un pueblo medieval, la excelencia de un buen vino local y la paz de mirar por la ventana hacia un horizonte infinito de viñedos





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