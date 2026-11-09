Logitech MX Master 4 Creator Edition: Ratón especializado para creativos

Logitech lanza la edición especial MX Master 4 Creator Edition el 9 de noviembre de 2026. Un ratón diseñado para diseñadores y fotógrafos con respuesta háptica y acabados únicos.

Logitech ha presentado oficialmente el MX Master 4 Creator Edition, una variante exclusiva de su ratón ergonómico más avanzado, diseñada específicamente para profesionales creativos como diseñadores gráficos, fotógrafos y editores de vídeo. Este dispositivo mantiene la potencia técnica del modelo original mientras introduce elementos estéticos y funcionales orientados a mejorar la fluidez en herramientas de edición y diseño audiovisual. La lanzamiento está previsto para el 9 de noviembre de 2026, marcando un hito en la personalización periférica para industrias visuales exigentes.

Detalles Técnicos y Tecnología Haptica

El núcleo funcional del Logitech MX Master 4 Creator Edition se basa en la respuesta háptica, una tecnología que proporciona vibraciones sutiles al usuario durante acciones específicas. Esta característica permite sentir físicamente eventos como el desplazamiento por una línea de tiempo de vídeo o el cambio entre herramientas de retoque fotográfico. La intensidad de estas vibraciones es totalmente personalizable mediante el software Logi Options+, adaptando la retroalimentación a las preferencias individuales del creador.

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Una innovación clave es el sistema Actions Ring, que despliega un menú contextual alrededor del cursor para acceder rápidamente a funciones avanzadas. Los usuarios pueden configurar macros complejos, seleccionar colores precisos o ejecutar comandos en programas de diseño. Además, el dispositivo soporta accesos directos para herramientas de inteligencia artificial generativa, integrándose en los flujos de trabajo modernos que incorporan automatización creativa para aumentar la productividad diaria.

Diseño Exclusivo y Estética Creativa

La superficie del ratón incorpora gráficos únicos que representan herramientas estándar de la industria creativa, como cuadrículas de composición, escalas de calibración de color y marcas de alineación. Estos elementos visuales están integrados directamente en el cuerpo del dispositivo, diferenciándolo de los acabados tradicionales de Logitech. Este diseño no es solo decorativo, sino que sirve como recordatorio visual de las capacidades del hardware para tareas de alta precisión.

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El periférico incluye referencias simbólicas a fechas importantes para la comunidad global de creativos. Se han marcado en el cuerpo del ratón el Día Mundial del Diseño a las 04:27, el Día Mundial de la Fotografía a las 08:19 y el Día Mundial de la Creatividad a las 04:21. Estos detalles añaden un valor emocional y cultural al producto, fortaleciendo su conexión con los profesionales que buscan herramientas que entiendan su lenguaje visual y sus celebraciones anuales.

Rendimiento del Sensor y Conectividad

La precisión del Logitech MX Master 4 Creator Edition se destaca por su sensor Darkfield de hasta 8.000 DPI, capaz de rastrear movimientos en prácticamente cualquier superficie, incluido el cristal. El scroll MagSpeed permite navegar hasta 1.000 líneas por segundo con una precisión de un solo píxel, garantizando un control absoluto sobre elementos gráficos pequeños. Esta combinación de velocidad y exactitud es esencial para editores que requieren ajustes finos sin fatiga visual ni física.

En cuanto a la conectividad, el ratón soporta Bluetooth de bajo consumo y la tecnología inalámbrica Logi Bolt a través de un receptor compatible. Los usuarios pueden vincular el dispositivo con hasta tres sistemas diferentes y alternar entre ellos instantáneamente, ideal para profesionales que trabajan en múltiples estaciones de trabajo. La batería ofrece una autonomía prolongada, con un sistema de carga rápida que proporciona tres horas de uso con tan solo un minuto de conexión, minimizando el tiempo de inactividad.

Disponibilidad y Impacto en el Mercado

El Logitech MX Master 4 Creator Edition está disponible desde el 9 de noviembre de 2026, dirigido a nichos especializados que valoran la personalización extrema. Su llegada refuerza la posición de Logitech en el segmento de periféricos para creadores, compitiendo con opciones menos especializadas del mercado. La integración de IA y feedback háptico establece un nuevo estándar para herramientas de entrada, respondiendo a la creciente complejidad del software de diseño actual.