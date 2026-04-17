Lock & Co.: 350 Años Vistiendo Cabezas de Reyes, Estrellas y Guerreros

La sombrerería más antigua del mundo, Lock & Co. en Londres, celebra 350 años de historia y tradición, habiendo vestido a figuras icónicas desde el almirante Nelson hasta el rey Carlos III y celebridades modernas, conservando reliquias históricas y adaptándose a un mercado global.

En el corazón de Londres , resguardada tras un escaparate discreto en la señorial St James’s Street, se encuentra Lock & Co., la sombrerería más antigua del mundo, que este año conmemora 350 años de una historia tan rica como su selecta clientela. Desde el almirante Nelson y Winston Churchill hasta el actual rey Carlos III, pasando por figuras icónicas como Charles Chaplin, Penélope Cruz y David Beckham, la tienda ha vestido las cabezas de generaciones de personalidades.

Fundada en 1676 y todavía bajo la gestión de la misma familia, Lock & Co. es un bastión de tradición en una calle que evoca el encanto de siglos pasados, flanqueada por comercios históricos como la primera vinatería de la ciudad y establecimientos de moda, tabaco y perfumería que datan de los siglos XVII y XVIII. El gerente, Maxwell Newman, recibe a EFE con la elegancia propia del lugar, ataviado con un traje clásico, pajarita y boina, en un ambiente donde las estanterías de madera oscura albergan desde lujosas sombrereras hasta icónicos sombreros de copa, gorras militares y el distintivo modelo ‘Cambridge’, inmortalizado por Winston Churchill. La sombrerería no solo ostenta un legado de longevidad, sino también de innovación. Fue en 1849 cuando Lock & Co. dio vida al bombín, respondiendo a la petición del aristócrata Edward Coke. Este último buscaba un sombrero robusto que protegiera a sus guardabosques de los golpes de las ramas de los árboles mientras cabalgaban. El bombín, predilecto de muchos clientes estadounidenses y demandado en el Reino Unido por militares retirados para actos conmemorativos, se ha convertido en una pieza de culto y uno de sus modelos más populares. Este sombrero de copa redondeada y ala estrecha, popularizado a nivel mundial por el cómico Charles Chaplin, trasciende la moda para erigirse como un símbolo de la identidad británica. A su lado, la tienda preserva otras reliquias, como el bicornio que lució Nelson en la decisiva batalla de Trafalgar en 1805. Entre los objetos que adornan las paredes y mesas, destaca una factura impagada del escritor irlandés Oscar Wilde, saldada posteriormente por un admirador, y un ‘conformateur’, un ingenioso instrumento de origen francés diseñado para medir con precisión la forma de la cabeza, que, según Newman, sigue utilizándose a diario, testimonio de la perdurabilidad de sus métodos y oficios. El legado de Lock & Co. se extiende a la medición y adaptación de sombreros para una clientela de renombre. Los resultados de mediciones de personalidades como la actriz Emma Watson, la diseñadora Stella McCartney, el actor Pierce Brosnan y el rey emérito español Juan Carlos I se exhiben enmarcados, testigos de la personalización y el cuidado que la casa pone en cada creación. Una vitrina especial alberga el molde de madera con las medidas de la reina Isabel II, utilizado para adaptar la corona imperial para su coronación en 1953, junto a certificados de sombreros creados para el duque de Edimburgo. Una fotografía de Carlos III preside el mostrador, acompañada del sello real que certifica a la firma como proveedora de la monarquía. Aunque Newman se muestra discreto sobre los detalles de la realeza y los precios, que varían entre cientos y miles de libras, la presencia de estos distintivos subraya el estatus de la sombrerería. La llegada de la temporada de bodas y eventos como Royal Ascot en junio, donde las pamelas femeninas alcanzan su máximo esplendor, augura un periodo de alta actividad. El piso superior de la tienda se inunda de diseños con grandes lazadas, tul y variadas formas, atrayendo a clientas de todo el mundo en busca de la pieza perfecta para deslumbrar. La alta costura femenina se confecciona íntegramente en el taller de la tienda, mientras que, para los hombres, solo los encargos a medida se realizan in situ, ya que muchos modelos están ya prefabricados y se ajustan según las necesidades del cliente. Newman recalca que un 60% de su clientela actual es internacional, con un fuerte contingente estadounidense, pero que también observan un creciente interés en recuperar estilos británicos. El negocio atraviesa un momento dulce, impulsado por el 350 aniversario y un renovado aprecio por la sastrería clásica. A pesar de recibir a políticos y celebridades, Newman enfatiza la política de trato igualitario para todos los clientes. Mientras que los clientes habituales completan sus compras en pocos minutos, a quienes viajan desde el extranjero se les ofrece un recorrido personalizado por la historia y la tienda, brindándoles una experiencia única y memorable, digna del largo viaje realizado para adquirir un sombrero. Otras noticias relacionadas incluyen la rápida expansión de OMODA y JAECOO en Europa, con Francia y Alemania como mercados clave, y la ambición de alcanzar el millón de unidades vendidas. ZenaTech presentará sus drones de defensa con inteligencia artificial en próximos eventos y ferias comerciales, dialogando con responsables militares. El precio del petróleo Brent ha experimentado una caída de más del 1%, situándose en 98 dólares, a la espera de nuevas reuniones entre Estados Unidos e Irán. Finalmente, se informa del arresto del rapero D4vd meses después del hallazgo del cuerpo sin vida de una menor hispana en su Tesla





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