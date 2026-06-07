Localizan sin vida al menor desaparecido en la desembocadura del río Mijares

El cuerpo del niño fue encontrado por buzos de la Guardia Civil a unos 300 metros de la costa tras cuatro días de búsqueda. El Ayuntamiento de Almassora expresa sus condolencias y agradece la labor de los servicios de emergencia.

El Ayuntamiento de Almassora ha confirmado el hallazgo sin vida del menor desaparecido en la desembocadura del río Mijares . Según informa la institución municipal, el cuerpo fue localizado alrededor de las 16.20 horas por buzos de la Guardia Civil a aproximadamente 300 metros de la línea de costa, en el mismo punto donde se le perdió la pista.

El Consistorio ha trasladado sus más sinceras condolencias, cariño y apoyo a los familiares y seres queridos del niño, y ha señalado que Almassora se une en el recuerdo y acompañamiento a quienes sufren esta irreparable pérdida. Además, ha agradecido la profesionalidad de los efectivos de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local que participaron en el dispositivo de búsqueda, el cual se mantuvo activo desde el jueves por mar, aire y tierra.

En las labores de rescate intervinieron patrullas de Seguridad Ciudadana, el Servicio Marítimo Provincial, especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y la Unidad Aérea de la Guardia Civil. El Ayuntamiento también ha informado de que mantuvo contacto directo con la familia desde que se conoció la identidad del menor





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