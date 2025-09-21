Lobos: Un Paraíso Volcánico y Protegido en las Islas Canarias

Descubre la isla de Lobos, un tesoro volcánico en las Islas Canarias, con su historia, su naturaleza protegida y sus playas paradisíacas. Conoce cómo visitar este lugar único y disfrutar de su rica biodiversidad.

Muchos viajeros han elegido las islas más conocidas del archipiélago español durante este verano, como Menorca, Ibiza, Tenerife o Gran Canaria. Sin embargo, pocos se aventuran a explorar islotes como Lobos , un pequeño tesoro volcánico en las Islas Canarias , debido a su aforo limitado y la necesidad de autorización previa.

Situada a tan solo dos kilómetros al norte de Fuerteventura, separada por el estrecho conocido como El Río, la isla de Lobos ofrece una experiencia única que combina historia, naturaleza y tranquilidad.\Lobos, con una extensión aproximada de 5 kilómetros cuadrados, es un testimonio de la historia y la naturaleza. Su nombre proviene de la histórica presencia de focas monje, también conocidas como lobos marinos, que habitaban la isla en grandes colonias, especialmente en la playa de La Calera. Aunque la especie fue cazada hasta su extinción, una estatua de focas da la bienvenida a los visitantes como recuerdo. A nivel administrativo, la isla es una pedanía de La Oliva, en la provincia de Las Palmas, y su silueta es visible desde Corralejo, en Fuerteventura. La isla ha sido testigo de asentamientos romanos, dedicados a la extracción de púrpura, y sirvió como refugio para piratas. En tiempos más recientes, ha sido lugar de nacimiento de figuras como la escritora Josefina Pla y albergó el faro de Martiño, habitado hasta 1968. Declarada Parque Natural en 1982 por su alto valor ecológico, la isla protege su rica biodiversidad. La restricción de acceso desde 2019, con un límite de 200 personas simultáneamente, busca preservar este paraíso.\Para llegar a Lobos, se puede tomar una embarcación desde el puerto de Corralejo, en un trayecto de aproximadamente 15 minutos. Los visitantes, principalmente turistas, bañistas, pescadores, submarinistas y surfistas, pueden disfrutar de senderos que recorren la isla, como la ruta al volcán de La Caldera, que ofrece vistas panorámicas de Lanzarote y las dunas de Corralejo, o la ruta hacia el faro de Martiño. Las playas de arena blanca y aguas cristalinas, como La Concha, y la riqueza de sus fondos marinos son otros de los grandes atractivos. La isla es una reserva submarina con una rica fauna marina, convirtiéndola en un destino ideal para el buceo y el esnórquel. La biodiversidad terrestre es igualmente impresionante, con más de 130 especies vegetales adaptadas a la salinidad, incluyendo la siempreviva de Lobos, una especie endémica. La tranquilidad y la belleza natural de Lobos la convierten en un destino perfecto para escapar del bullicio y conectar con la naturaleza





