El senador socialista Lobato valora el debate entre Feijóo y Sánchez. Reconoce la iniciativa de Feijóo, pero el tono moderado de Sánchez buscó votos indecisos.

El senador socialista Javier Lobato ha ofrecido una valoración detallada del reciente debate entre los candidatos a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Aunque reconoció que el líder del Partido Popular logró imponer su narrativa en varios momentos cruciales, destacando su capacidad para dirigir la iniciativa, Lobato subrayó el tono moderado que caracterizó la intervención del presidente del Ejecutivo.

Evaluación de la iniciativa y el tono del debate

Javier Lobato calificó el encuentro como un debate positivo, señalando la presencia de reproches y la contraposición de argumentos. Destacó especialmente que el presidente Pedro Sánchez mantuvo un tono moderado, mientras que Alberto Núñez Feijóo, aunque interrumpió en varias ocasiones, lo hizo con el propósito de fomentar un diálogo y no con intención agresiva. Esta ausencia de crispación fue valorada positivamente por el senador socialista, quien lo consideró un ejemplo distinto a las sesiones de control en el Congreso.

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Para Lobato, si este tono respetuoso se pudiera mantener en el parlamento, sería una mejora significativa. Reconocía que se presentaron propuestas concretas y bien estructuradas, lo que le llevó a expresar su satisfacción general con el desarrollo de la sesión, a pesar de señalar diferencias estratégicas entre ambos contendientes en la gestión del discurso.

Análisis de quién ganó según los objetivos

Al ser cuestionado sobre quién salió mejor parado del enfrentamiento directo, Javier Lobato evitó declarar un vencedor absoluto, argumentando que el resultado depende del objetivo que cada candidato buscara alcanzar. Consideró que Alberto Núñez Feijóo marcó más la iniciativa del debate y consiguió llevarlo a temas de su interés, como el servicio ferroviario, desplazando el foco de la educación y sanidad que había planteado el presidente al inicio.

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No obstante, Lobato sugirió que Pedro Sánchez pudo cumplir un objetivo diferente al marcar los puntos: proyectar una imagen de moderación para atraer al electorado indeciso. Reconoció que Feijóo tomó más el control en varios momentos, pero planteó la posibilidad de que la estrategia de Sánchez, al identificarse como templado, pudiera haber sido efectiva para su grupo meta, aunque el senador admitió que este enfoque le quitó iniciativa al actual presidente.

Estrategia electoral del PSOE y cambios de rumbo

El senador socialista identificó un cambio de rumbo significativo en la campaña del PSOE durante los últimos días. Según su análisis, los socialistas han pasado de una fase inicial dirigida a movilizar a su base más convencida de izquierdas a una estrategia centrada en atraer al voto moderado, un patrón habitual en campañas anteriores del partido. Este giro fue evidente en el uso de la bandera de España y en la búsqueda de la identificación con el electorado no afiliado.

Lobato reflexionó sobre el contraste entre los mítines previos, marcados por bailes y ataques, y la posición respetuosa y tranquila del debate. Se preguntó si este cambio brusco de actitud podía parecer artificial a los votantes, aunque reconoció que era una táctica conocida. La duda central residía en si este ajuste de tono, tras tanto tiempo pidiendo no crispación, resultaría creíble o demasiado abrupto para la ciudadanía.

Gestos de moderación y próximos debates

Entre los aspectos positivos de la actuación de Pedro Sánchez, Javier Lobato resaltó sus peticiones de perdón y los momentos en que reconoció la validez de algunos argumentos de su rival. Consideró que agachar la cabeza de vez en cuando para reconocer aciertos del oponente es un elemento positivo en política, algo que contrasta con actitudes del pasado en el Congreso y que fue bienvenido por el senador.

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También valoró positivamente la ausencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante el enfrentamiento directo, señalando que es un acierto que no se presente a las elecciones y que el diálogo se centre en los candidatos y sus propuestas concretas. De cara al debate a cuatro con Ada Colau y Santiago Abascal, Lobato estima que tendrá menos repercusión que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, calificando el encuentro anterior como el más decisivo de la campaña y advirtiendo sobre la complejidad de las interrupciones en un formato multiparte.