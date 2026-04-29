Lluvias intensas y alertas naranjas en España: Tormentas y granizo afectan a varias regiones

España enfrenta un cambio meteorológico con lluvias intensas y alertas naranjas en varias regiones. La AEMET advierte sobre tormentas, granizo y vientos fuertes, recomendando precauciones y teletrabajo.

Tras un período prolongado de clima veraniego, España se prepara para el regreso de las lluvias y una notable bajada de temperaturas. A partir del martes 28 de abril, se ha observado un cambio meteorológico que afectará al país durante el puente de mayo, con pronósticos de tormentas intensas en gran parte del territorio.

El miércoles 29 de abril, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido alertas amarillas para la mitad de la península, aunque en algunas zonas como la Ibérica Riojana, la Ibérica de Soria, la Ibérica zaragozana, la Alcarria de Guadalajara y la Zona metropolitana de Madrid y Henares, la alerta se eleva a naranja, indicando un riesgo significativo. Las alertas naranjas se activan ante fenómenos meteorológicos extremos que pueden poner en peligro a las personas o causar daños materiales, como tormentas con granizo, vientos superiores a 90 km/h o temperaturas extremas.

En estos casos, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y seguir las instrucciones de Protección Civil. Según la AEMET, las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar los 30 mm en una hora, acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo. El Ministerio de Trabajo ha aconsejado a las empresas priorizar el teletrabajo y recuerda que la normativa laboral reconoce permisos retribuidos para garantizar la seguridad de los trabajadores ante condiciones climáticas adversas.

Estas alertas están previstas únicamente para el miércoles, aunque el jueves persiste la alerta amarilla en zonas como Alcaraz y Segura, Guadix y Baza. Se espera que la situación meteorológica se normalice a partir del viernes. Mientras tanto, los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones de la AEMET y tomar precauciones para minimizar los riesgos asociados a este cambio climático





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lluvias Tormentas AEMET Alerta Naranja Clima En España

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Inestabilidad atmosférica con chubascos y tormentas en amplias zonas de EspañaLa Aemet prevé una semana de inestabilidad con nubes de evolución, chubascos, tormentas, granizo y vientos fuertes en zonas del norte y centro peninsular. Se activan avisos amarillos en siete comunidades. Las temperaturas subirán en el sur y descenderán ligeramente en el Cantábrico.

Read more »

La Aemet avisa del tiempo que hará en España en el puente de mayo: lluvias y tormentas en estas zonasEl organismo meteorológico asegura que las precipitaciones estarán muy presentes en algunos puntos del país durante el próximo festivo

Read more »

Jorge Rey se adelanta a la Aemet y alerta del tiempo que hará en mayo en España según las cabañuelas: «Se formarán tormentas»El niño meteorólogo ha dado su pronóstico para las próximas semanas y ha advertido de la llegada de bastantes lluvias durante esta primavera

Read more »

Las tormentas ganan terreno y la Aemet activa hoy avisos en nueve comunidadesEs probable que lleguen a ser localmente fuertes en puntos de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, área cantábrica, alto Ebro y de las Béticas orientales

Read more »

Llegan dos nuevas danas a España: Aemet activa avisos amarillos por fuertes lluvias y granizo en estas zonasEs probable que durante el puente de mayo se registren chubascos, sobre todo en el tercio norte y en el este peninsular.

Read more »

Alerta por Tormentas y Lluvia de Barro: España se Prepara para un Miércoles TormentosoLa AEMET ha extendido los avisos por lluvias y tormentas en varias regiones de España, con riesgo de granizo y rachas de viento fuertes. La calima regresa, provocando lluvia de barro en el sur. Se esperan temperaturas dispares y una calma relativa para el jueves.

Read more »