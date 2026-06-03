Lluvias débiles en el norte y aviso naranja en Cataluña por tormentas

Un frente frío traerá lluvias débiles a Galicia y el Cantábrico, y fuertes tormentas a Cataluña con aviso naranja. Las temperaturas bajarán en el interior pero subirán en el Mediterráneo.

Este jueves, las lluvias harán acto de presencia en Galicia y la cornisa cantábrica, aunque en general serán débiles. El cielo estará más nublado en el resto de la mitad norte peninsular, debido a la llegada de un frente frío empujado por una masa de aire más fresco.

Este sistema provocará un descenso de las temperaturas durante la tarde y la noche del jueves al viernes. Durante la madrugada, las mínimas serán muy cálidas en el Mediterráneo, rozando los 20 grados en toda la franja litoral, e incluso superando los 25 grados en localidades como Torremolinos (Málaga), donde la mínima no bajó de 25,1 grados.

El jueves, las temperaturas volverán a subir en algunas zonas del área mediterránea, pero no se espera que alcancen los valores extremos del día anterior. En concreto, bajarán de 3 a 4 grados respecto al martes en provincias como Huelva, Extremadura, el este de Galicia y el oeste de Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Por el contrario, los vientos del oeste, que llegarán recalentados al Mediterráneo, harán que las máximas aumenten por la tarde, especialmente en la provincia de Valencia, el interior de Murcia y Almería, y las costas de Granada y Málaga. Las precipitaciones más intensas se esperan en Cataluña, donde el frente dejará lluvias fuertes.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel naranja para el jueves en el Pirineo de Girona y el Prepirineo de Barcelona, con acumulaciones que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora. Estas tormentas, que podrían ir acompañadas de granizo, podrían extenderse a otras zonas de Cataluña y al norte de Castellón.

En la mitad sur peninsular, el tiempo será estable y soleado, mientras que en Canarias se esperan cielos nubosos en el norte y poco nubosos en el sur, con viento alisio que soplará con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas. Las temperaturas darán un respiro en el interior durante el jueves y el viernes, pero el calor se intensificará de nuevo en el sur.

Según el meteorólogo César Gonzalo, se avecina una semana de altibajos térmicos, con un nuevo descenso el jueves y viernes y un probable repunte para el fin de semana. Este jueves, las temperaturas bajarán en la mayor parte del país, aunque no en el sureste, donde aún se registrarán valores elevados.

En el valle del Guadalquivir, Huelva, Albacete y el sur de la Comunidad de Madrid, las temperaturas serán tan calurosas como durante el fin de semana, pero a partir del viernes se espera un alivio térmico más generalizado. No obstante, el tiempo se mantendrá estable, salvo por las tormentas en los Pirineos. Es recomendable aprovechar las temperaturas más suaves de estos días antes de que el calor vuelva a intensificarse





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