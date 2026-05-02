Lluvia de Arte y Emoción en la Corrida Goyesca de Las Ventas

Una tarde de toros marcada por la lluvia, el ambiente vibrante y las actuaciones destacadas de El Cid y Javier Cortés en la Monumental de Las Ventas.

La corrida goyesca en Las Ventas se desarrolló bajo una lluvia torrencial que evocó memorias de antiguos Dos de Mayo y de legendarias tardes taurinas.

A pesar de las inclemencias meteorológicas, que cesaron justo antes del paseíllo, el ruedo quedó marcado por las pisadas de la expectación. El ambiente en los tendidos, prácticamente llenos, fue vibrante, con vítores a España y la presencia de figuras como Isabel Díaz Ayuso y la Infanta Elena. La corrida, en general, ofreció mucho que torear, con toros de calidad, aunque la suerte no acompañó en la consecución de trofeos debido a fallos de conexión y problemas con el acero.

Javier Cortés sufrió un infortunio con la espada tras una faena de gran mérito, mientras que El Cid, en su regreso a Madrid, vio empañado su clasicismo. Uceda Leal abrió la tarde sin lograr conectar con su toro, un animal con embestida descompuesta. José Ignacio intentó sin éxito imponer su estilo, brindando la faena a la presidenta Ayuso. El Cid, ovacionado desde su recibo, demostró su temple con verónicas y un quite de Cortés por chicuelinas.

Un momento de tensión se vivió con Rafael González, que se enfrentó al peligro en solitario. Manuel Jesús brindó a Ayuso, buscando la izquierda del toro, pero su faena tuvo altibajos, con momentos de brillantez y otros de duda, culminando con una pinchada y un susto que lo dejó a merced de Sospechillo. Iván García destacó con el tercero, brindado por Javier Cortés al público, con muletazos verticales y firmes, aunque la espada no encontró el sitio.

La tarde continuó con José Ignacio enfrentándose a un toro deslucido y El Cid luchando por conectar con un animal complicado. Finalmente, Javier Cortés cerró la corrida con una actuación valiente y asentada, destacando su encaje y ligazón, aunque la falta de ritmo del toro por el zurdo limitó la limpieza de sus naturales.

En resumen, una corrida goyesca llena de emoción, arte y momentos de tensión, que dejó un sabor agridulce a pesar de la calidad de los toros y el esfuerzo de los toreros





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