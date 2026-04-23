Lleida propone prohibir el velo integral en espacios públicos y oficinas municipales

El Ayuntamiento de Lleida, liderado por el PSC, ha presentado una ordenanza que prohíbe el uso del velo integral en espacios públicos y oficinas municipales, generando debate político y social en Cataluña.

El debate sobre el uso del velo integral en Cataluña, aunque marginal en términos de prevalencia, resurge periódicamente en municipios con una significativa población musulmana, como Lleida .

El gobierno municipal de Lleida, liderado por el PSC, ha presentado una propuesta de ordenanza de civismo y convivencia que busca prohibir el uso del velo integral en espacios públicos y oficinas municipales. Esta iniciativa ha generado sorpresa dentro del propio partido socialista y del PSOE, especialmente considerando los recientes intentos de la derecha y la extrema derecha de impulsar una ley a nivel nacional que prohibiera el velo integral y penalizara su imposición.

La propuesta de la Paeria, el ayuntamiento de Lleida, que ya intentó una prohibición similar hace 16 años, ha provocado rechazo por parte de la oposición de izquierda y diversas reacciones dentro del socialismo, incluyendo comentarios del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La ordenanza propuesta, que reemplazará la existente de 2007, establece sanciones que oscilan entre 400 y 3.000 euros por actitudes incívicas, incluyendo el uso del velo integral.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, justifica la medida como un intento de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres y prevenir la imposición de estilos de vida o creencias. Larrosa ha expresado su desacuerdo personal con el burka y considera que es un debate necesario.

En caso de que la Guardia Urbana detecte a una persona con velo integral en la vía pública, se le solicitará una explicación, se le informará sobre la infracción de la ordenanza y se iniciará un expediente. La prohibición específica se encuentra en el artículo 12 de la nueva ordenanza, que prohíbe cualquier prenda que oculte el rostro en espacios públicos, con excepciones para lugares de culto y costumbres sociales aceptadas o el ejercicio de derechos fundamentales.

La teniente de alcaldía y concejala de Feminismo, Carme Valls, enfatiza que la ordenanza no busca aislar a las mujeres que usan el velo integral, sino promover su autonomía y acceso a recursos a través de un plan socioeducativo. La propuesta de Lleida ha reabierto el debate dentro de la izquierda.

La portavoz de ERC en el consistorio, Jordina Freixanet, argumenta que solo una ley orgánica estatal puede regular esta cuestión y predice el fracaso de la propuesta de Larrosa, acusándolo de populismo y de intentar desviar la atención. Freixanet sostiene que la prohibición no resuelve problemas, sino que revictimiza a las mujeres y podría aumentar el número de usuarias del velo.

ERC acusa a Larrosa de buscar el apoyo del PP. Por su parte, la líder municipal de Junts, Violant Cervera, reitera la oposición de su partido al burka y al niqab, argumentando razones de seguridad, igualdad y respeto a los derechos humanos. La discusión subraya las tensiones entre la defensa de los derechos individuales, la seguridad pública y la integración cultural, y plantea interrogantes sobre la efectividad y las consecuencias de las prohibiciones en relación con la libertad religiosa y la autonomía de las mujeres





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