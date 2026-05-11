Llega la re-escala a 'MasterChef' y el Brazalete Dorado frente a la campeona de 'MasterChef 12'

Este artículo se centra en la re-escala del reality 'MasterChef' y la lucha por el brazalete dorado entre los tres aspirantes que mejor desafollon en la batalla de empanadillas frente a la campeona de 'MasterChef 12', Ángela Gimeno.

Llega la re-escala en 'MasterChef' y el jurado pone en juego el brazalete dorado contra la ganadora de la 12ª edición, que se enfrentará a Ángela Gimeno.

Solo optarán a la ventaja los tres mejores aspirantes de la batalla de empanadillas, que se enfrentarán a la campeona de 'MasterChef 12', Ángela Gimeno. Después, llegará Almudena Gandarias en 'MasterChef Abuelos 2' y Juana García en 'MasterChef 8', que les inculcarán la importancia de la repesca. El jurado propondrá a los aspirantes una de las pruebas más clásicas: se instalarán tres filas de cocinas, cada una con tres puestos.

Los aspirantes se dividirán en tres grupos, y el primero de cada grupo que termine los tres platos será el ganador. Miki Nadal, Ángela Gimeno y Lorena Castell posan junto al jurado de 'MasterChef'. Los tres vencedores se enfrentarán después en un cocinado final para conseguir el brazalete dorado. El jurado hará una cata a ciegas y, al frente de las cocinas, estará Miki Nadal y Lorena Castell, ganadores de 'MasterChef Celebrity' 6 y 7.

Lakota Barr and Terry 'Caspa' Richwill also be on board. Vienen con un plan elegante y una experiencia culinaria impresionante.

Además, en el Complejo de la Guardia Civil de Valdemoro, se rendirá homenaje a este cuerpo y se cocinarán siete platos caseros tradicionales. El aspirante que identifique más platos ganará una ventaja, mientras que recibirá una penalización quien adivine menos. Asi que vamos a tener un menú con dos estrellas firmado por Mario Sandoval y se rendirá homenaje a la Guardia Civil.

Ya tenemos alfombra roja y las detrás de cámaras confirmadas como Ana Serrano, María Porro, Gustavo Azaquiaga msg y a Paula Costa será la nueva presentadora garantizando a todos alopecia un programa más excitante, con más estilo y mayor producción medi





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Repesca Recepción Masterchef Respaldo

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