La DJ australiana Liv Nervo revela cómo fue coaccionada por Matthew Pringle para quedarse embarazada. Una historia que impulsa reformas legales en Reino Unido y genera debate internacional.

La exitosa DJ australiana Liv Nervo ha revelado públicamente los detalles de una relación de diez años en la que afirma haber sido coaccionada y engañada sistemáticamente por Matthew Pringle, un empresario neozelandés millonario, para quedar embarazada. La revelación, surgida de su propia narración de los eventos, sitúa a Nervo en el centro de una campaña internacional para modificar las leyes en Reino Unido sobre el consentimiento reproductivo.

El dúo de hermanas gemelas, conformado por Liv y su hermana Mim (Miriam Nervo), alcanzó la cima de la industria musical electrónica con un Grammy y giras mundiales, pero su historia personal sufrió un giro drástico cuando conoció a Matthew Pringle. Nervo describe una manipulación sutil pero devastadora que llevó a la concepción de su hijo bajo falsedades sobre la intención del padre de formar una familia tradicional.

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El Encuentro En Virgin Australia

La conexión entre Liv Nervo y Matthew Pringle se produjo en 2016 durante una invitación exclusiva del magnate británico Richard Branson. La pareja fue llevada a una isla privada en el Caribe para participar en un evento benéfico donde asistieron figuras de alto perfil. Fue en este contexto de lujo y efervescencia musical donde Liv se reunió con Pringle, director de un próspero negocio de miel de manuka en Nueva Zelanda.

Pringle, descrito por Nervo como encantador y tierno, aceleró el romance a una velocidad desconcertante. Según relata la artista, él afirmaba estar enamorado apenas conversaron durante cuarenta minutos. Esta intensidad inicial fue interpretada por Liv como un gesto romántico genuino, estableciendo las bases de una dinámica de pareja que priorizaba las necesidades de él sobre la carrera en ascenso de la DJ.

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Técnicas de Manipulación y Control

Matthew Pringle implementó una estrategia de aislamiento emocional y validación constante para ganarse la confianza de Liv. Aunque Nervo y su hermana Mim realizaban entre 120 y 150 presentaciones anuales, Pringle afirmaba estar orgulloso de su éxito y la disuadía de visitarlo, diciendo que estaba ocupada. En su lugar, él viajaba veinticuatro o cuarenta y ocho horas solo para verla, creando una ilusión de dedicación absoluta.

Paralelamente, Pringle cultivó una imagen de integridad moral, declarando su aversión a la infidelidad debido a experiencias pasadas con su propia madre. Envío mensajes como "quiero construir nuestro futuro juntos" y dejaba notas de amor en la maleta de Liv. Esta construcción de personaje fue reforzada por su aceptación en el círculo íntimo de Nervo, incluyendo visitas a su abuela de ochenta y siete años.

Coacción Reproductiva y Planificación

El núcleo del engaño giró en torno a la paternidad. Pringle afirmó desear formar una familia y animó a Nervo a quedarse embarazada, asegurándole que sería la mejor madre del mundo. En el verano de 2018, la pareja comenzó a utilizar aplicaciones de fertilidad. Pringle coordinaba sus viajes para estar presente durante los días fértiles de Liv, mientras simulaba complicaciones con su entorno familiar, como supuestos conflictos con su madre.

Nervo explica que la coacción no fue física, sino psicológica. Se le hicieron sentir que el embarazo era el objetivo común y natural de su relación. La manipulación se extendió hasta la concepción misma, donde Liv afirma que de haber conocido la verdad, no habría tenido relaciones sexuales. Este incidente se presenta como un caso de fraude reproductivo a gran escala, donde el consentimiento para el sexo no incluía el consentimiento para la reproducción bajo esas premisas falsas.

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Impacto Legal y Campaña Internacional

La historia de Liv Nervo ha trascendido el ámbito personal para convertirse en un símbolo de la lucha por la autonomía corporal. La diputada británica Natalie Fleet ha declarado que es crucial para el bien público que esta narrativa sea escuchada, impulsando cambios legislativos en Inglaterra. La campaña busca que las leyes reconozcan el daño causado por el engaño en cuestiones reproductivas, un tema que ha resonado fuertemente en América Latina y otros países.

Este caso destaca la necesidad de claridad legal sobre el consentimiento en la procreación. Nervo, ahora madre, busca justicia y reconocimiento para las víctimas de este tipo de abuso sutil. La visibilidad de su caso podría establecer un precedente en la jurisprudencia internacional, obligando a reconsiderar cómo se interpretan el fraude y la coacción en las relaciones modernas y las decisiones familiares.