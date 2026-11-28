Liudmila Ulítskaya, autora rusa vetada por el Kremlin, explica el significado actual de su novela 'Medea y sus hijos' tras su reedición en España y su exilio en Berlín.

La escritora rusa Liudmila Ulítskaya reafirma su posición como voz crítica del exilio tras la recuperación en España de su obra cumbre, Medea y sus hijos. Publicada originalmente en 1996, esta novela de gran envergadura ha sido reeditada recientemente por la casa automa editorial con un nuevo contexto político que amplía su resonancia internacional.

Ulítskaya, quien reside actualmente en Berlín junto a su esposo el escultor Andrei Krasulin, considera que la situación de aislamiento forzado es coherente con su trayectoria vital. La autora de 83 años ha sido etiquetada oficialmente por el Kremlin como agente extranjero, medida que ha provocado la retirada de sus libros de las bibliotecas en Rusia. A pesar de estas restricciones, su legado literario se mantiene vigente en Europa, donde sus obras siguen siendo leídas y estudiadas.

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Criméa: Autogobierno y Raíces Históricas

La escritora define a Crimea como una entidad con un destino marcado por poderes externos no autóctonos. Ulítskaya argumenta que la isla ha sido gobernada tradicionalmente por fuerzas ucranianas, rusas, tártaras o turcas. Aboga firmemente por un autogobierno local que permita a los habitantes decidir su propio futuro, una idea que considera un sueño fantástico pero necesario de mantener.

Esta reflexión sobre la autonomía llega en un momento de alta tensión geopolítica. La intervención militar de Ucrania en 2014 marcó un punto de inflexión en la región. La novela, que se desarrolla en esta península del Mar Negro, adquiere una capa adicional de significado al abordar la resistencia cultural frente a la imposición de poderes centrales. Ulítskaya critica la imposición de identidades externas sobre las comunidades locales.

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Historia Familiar y Mito de Medea

La narrativa de Medea y sus hijos se estructura mediante un árbol genealógico y un mapa detallado de Crimea. Ulítskaya reconstruye la historia de su enorme estirpe a través de la perspectiva de Medea Sinopli. Este personaje encarna las alegrías, tragedias y pasiones de una familia que ha sobrevivido a los grandes cataclismos del siglo XX.

La autora basó parte de la inspiración en una mujer real, pariente de su esposo, aunque decidió darle el nombre mítico de Medea. Este acto literario permite explorar la conexión entre la sangre heredada y el territorio. Ulítskaya sostiene que el lugar donde echamos raíces decide en gran medida nuestro destino individual y colectivo. El personaje representa la resistencia pasiva ante las turbulencias políticas.

Exilio en Berlín y Legado Literario

El exilio de Ulítskaya en Berlín no es una decisión nueva. Ya en los años 70, cerraron el laboratorio de genética donde trabajaba por poseer literatura clandestina. Esta experiencia temprana la preparó para la adversidad política posterior. Leía constantemente la llamada literatura prohibida durante su juventud en la URSS.

La escritora rechaza tajantemente la idea de regresar a Rusia. Prefiere que el pasado permanezca tal como lo recuerda en su memoria. Considera que la literatura es el mejor juego que la humanidad ha jugado para preservar la verdad. Su obra sigue siendo un testimonio de la resiliencia humana frente a la opresión estatal.