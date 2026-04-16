Listas de espera sanitarias se estancan: Pacientes aguardan meses por operaciones y consultas

Un reciente informe autonómico revela que la espera promedio para una intervención quirúrgica en España se sitúa en 121 días, mientras que para una consulta especializada alcanza los 102 días. La situación no muestra mejoras post-pandemia, con casi 900.000 personas en lista de espera quirúrgica. Cirugía plástica y neurocirugía lideran los tiempos de demora, mientras que Madrid y País Vasco ofrecen menor espera en comparación con Andalucía y Cataluña, que presentan los mayores retrasos. El Ministerio de Sanidad busca unificar la medición de estas listas debido a las diferencias en la gestión autonómica.

Las listas de espera en el sistema sanitario español continúan siendo un desafío persistente, sin mostrar signos de reducción significativos. Según el último informe emitido por las Comunidades Autónomas, la situación actual revela que el tiempo medio que un paciente debe esperar para someterse a una intervención quirúrgica se sitúa en 121 días. Paralelamente, la obtención de una cita con un especialista se prolonga hasta los 102 días en promedio.

Estas cifras subrayan la magnitud del problema, ya que cerca de 900.000 personas se encuentran a la espera de ser llamadas para una operación. Es importante destacar que estas cifras no han experimentado una mejora sustancial desde el inicio de la pandemia, lo que sugiere que el sistema de salud aún lidia con las secuelas y las presiones acumuladas durante ese periodo.

La disparidad en los tiempos de espera entre las diferentes especialidades médicas es notable. Aquellas que registran los mayores tiempos de espera para una intervención quirúrgica son cirugía plástica y neurocirugía, especialidades que frecuentemente implican procedimientos complejos y a menudo electivos, pero cuya postergación puede afectar significativamente la calidad de vida del paciente.

En cuanto a la distribución geográfica de estas demoras, se observan diferencias marcadas entre las distintas comunidades autónomas. Madrid y el País Vasco son las comunidades que, en promedio, tardan menos tiempo en proporcionar citas para operaciones y consultas especializadas. Por el contrario, Andalucía y Cataluña se encuentran a la cabeza en cuanto a demoras, presentando tiempos de espera que superan los 100 días adicionales en comparación con las comunidades con mejores cifras. Esta disparidad regional no solo genera inequidad en el acceso a la atención médica, sino que también plantea interrogantes sobre la eficiencia y la distribución de recursos en el territorio nacional.

El Ministerio de Sanidad ha expresado su preocupación por la fiabilidad de los datos presentados por las Comunidades Autónomas. La principal razón aducida es la heterogeneidad en la forma en que cada Comunidad Autónoma gestiona y contabiliza sus listas de espera. Esta falta de uniformidad dificulta la comparación directa y la evaluación precisa de la situación a nivel nacional.

Para abordar esta problemática, el organismo central está trabajando en la elaboración de una nueva norma. El objetivo de esta iniciativa es establecer un método homogéneo para evaluar el tiempo real que transcurre desde que un paciente accede a un centro de salud hasta que recibe el alta médica. Un aspecto crucial de esta nueva metodología será la inclusión de un factor que actualmente no se mide de forma sistemática: la gravedad del paciente. La consideración de la gravedad permitirá priorizar la atención de aquellos casos más urgentes y críticos, optimizando así la asignación de recursos y buscando reducir la espera para los pacientes que más lo necesitan.

La implementación de un sistema de medición unificado y la incorporación de la gravedad como criterio de priorización son pasos fundamentales para lograr una radiografía más fidedigna de las listas de espera y para diseñar estrategias más efectivas que permitan mitigar estas prolongadas demoras y garantizar un acceso más equitativo y oportuno a la atención sanitaria para todos los ciudadanos





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