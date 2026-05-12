Lista negra de Eurovisión: Investigación revela que Israel proxecto y manipulation de la votació

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) está tratando de por todos los medios que Eurovisión 2026 no sea controlada por el bochorno sino por la música. Pero, según The New York Times, las presiones del Gobierno israelí a las televisiones públicas y los esfuerzos de Israel para influir en la votación fueron tan extensos que podrían haber influido en el resultado final del festival.

Aunque la Unión Europea de Radiodifusión (UER) está tratando de por todos los medios mantener a Eurovisión 2026 enfocada en la música y no en las acusaciones de manipulación por parte del gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu , parece que cada vez resulta más difícil para el organismo. 24 horas antes del inicio del Festival, con la primera semifinal que se celebra esta noche, The New York Times publicó una investigación que revela una campaña bien organizada por el gobierno del Primer Ministro israelí que adopta Eurovisión como una herramienta de ' poder blando ' (soft power).

Según el diario estadounidense, el esfuerzo de Israel para influir en la votación fue más amplio y comenzó años antes de lo que se creía. Curiosamente, Israel gastó al menos un millón de dólares en la promoción de Eurovisión, partiendo de la oficina de 'hasbara' de Netanyahu para promocionar al representante en el Festival de Eurovisión.

La investigación revela que la campaña podría haber influido en el resultado final del festival y ha sido juzgada por Europa y Israel como una herramienta inapropiada para promover el poder de gobierno





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