Lisboa según Saramago: Un Viaje Literario y un Homenaje Tatuado

Un escritor visita Lisboa para honrar la memoria de José Saramago, explorar su obra y aceptar la influencia del autor portugués en su propia vida y creación literaria. La visita incluye momentos íntimos con Pilar del Río, viuda de Saramago, y culmina con un tatuaje de la firma del Nobel.

Piso Lisboa por primera vez sintiendo su esencia como si caminara sobre una isla. Percibo un leve temblor, quizá un eco del terremoto que sacudió la ciudad hace cien mil días, o un recuerdo de lo sucedido hace cuarenta años. No me refiero al incendio del Chiado, sino al momento en que la península ibérica se separó del continente y se deslizó hacia el océano. En aquel entonces, me faltaban cuatro años para nacer.

¿Puedo realmente saber si esto ocurrió? Tal vez sucedió y los testigos prefirieron olvidarlo. Todos, menos Saramago, quien en 1986 publicó La balsa de piedra e hizo que muchos imaginaran la abrupta separación. Hoy la siento bajo mis pies, aunque ya no ladren todos los perros de Iberia a la vez. Vine a Lisboa para realizar un ejercicio de resignación literaria: renunciar a mi identidad, como Fausto ante Mefistófeles, y aceptar, sin reservas, que soy porque leí, y que, por lo tanto, soy como soy por haberme empapado de la obra de don José Saramago: europeísta, demócrata, iberista y fabulador. Gracias a él, invento territorios que se separan y vínculos entre tierras hermanadas. Y por él, al escribir, levanto arquitecturas y alegorías oníricas que siempre parten de una premisa irreal: ¿qué pasaría si… se pudiera viajar al interior de las pinturas de los museos… o un volcán en Madrid recogiera toda la sangre de la guerra in-civil española… o la luz solar y artificial desaparecieran en Barcelona? Saramago fue lo más cercano a un mentor literario que tuve, y es la razón principal por la que vine a Lisboa, además de presentar la traducción al portugués de La península de las casas vacías: para aceptar que no soy más que una de sus creaciones. Y, para formalizar este reconocimiento, mañana me tatuaré su firma en mi cuerpo. Me la grabará Malik, un brasileño cuya madre trabaja en la Fundación del escritor. Uno de los mejores tatuadores de Lisboa, me dicen: @numastudio_pt. Llego el domingo de Resurrección y despierto el lunes de Pascua en el dormitorio de la casa lisboeta de Saramago. Me encuentro con Pilar en la cocina, que lleva varias horas despierta. ¡Feliz lunes de Pascua! le digo risueño. Si es que esto quiere decir algo… ¡Querrá decir lo que nosotros queramos! Pilar del Río ha tenido la amabilidad de acogerme estos días en su casa. Sabe que soy fetichista de los objetos de mis escritores predilectos y tuvo la gentileza de abrirme las puertas de su hogar. Será mi guía en Lisboa, presentará mi novela en portugués y, aunque no temo las agujas, me acompañará a tatuarme la firma de su marido —quien espiritualmente sigue siendo su esposo, ya que la relación terminó por fallecimiento, no por separación. ¿Sabes ya dónde te la tatuarás? Creo que en el brazo izquierdo. En un par de años me harán otro cateterismo, pero no creo que sea de nuevo por la ingle. Con suerte, me abrirán un agujero en el brazo y se llevarán parte de la firma de José directamente hasta la aurícula herida. Paseamos por Lisboa, tan hermosa que no sabría escribir una crónica sobre esta ciudad. Al llegar al edificio donde se encuentra la Fundación Saramago, de la cual Pilar es presidenta, leo que fue construido en 1523. Le cuento emocionado que el 523 es mi número favorito, que lo dibujé en mis pinturas, lo señalé en algunos de mis textos y lo uso de contraseña. ¡Hasta lo llevo en los tres últimos dígitos de mi móvil! No, si… el que quiere ver casualidades, las encuentra. En la puerta, me señala un olivo centenario. Proviene de Azinhaga, el lugar de nacimiento de José. El árbol se nutrió de sus cenizas para crecer. Acaricio las hojas del olivo con fuerza, como hay que acariciar a los olivos; os lo dice un jiennense. Y entramos. Por un instante, imagino el parecido palacio de Jabalquinto de Baeza acogiendo una fundación con mi nombre, y una placa que indique que no se puede pasar con la cabeza descubierta. ¿Quizás una máquina expendedora de boinas en el recibidor? En un despacho, veo una foto donde Pilar y José salen abrazados. Una de sus últimas fotografías. Paseábamos entre volcanes, en las Montañas del Fuego. ¡Mira cómo se interpone el sol entre vosotros! ¿Es solo un vínculo temporal o se quedó contigo el amor de José? José me pidió que lo continuara. Y lo continuo. Recuerdo esa escena del documental José y Pilar. Le pido a Pilar que me continúe, dijo. ¿Te molesta si te digo que me he dado cuenta de que quererte es lo más cerca que voy a estar de quererlo a él? ¡Cómo me va a molestar, si es algo maravilloso!? Creo me acerqué a ti con la intención de descubrir mejor a José, pero ahora me doy cuenta de que quien tuvo suerte no fuiste tú de vivir con él, sino él de tenerte a ti. ¡Dios santo…! Recuerda que José no está vivo para defenderse (risas). Pilar, tengo el corazón débil. ¿Qué me recomendarías hacer si me detuviera estos días en Lisboa y me encontrara con él? Lo primero, respirar, que respirar es conveniente antes y después. Solo respirando se vive en otros





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