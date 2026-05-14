Lipton se une a 'La isla de las tentaciones' con una colaboración y una promoción para República Dominicana

La marca de té Lipton se ha sumado a la nueva edición de 'La isla de las tentaciones' de Mediaset España con una colaboración que incluye patrocinio y contenido humorístico. La promoción de Lipton: viaje a República Dominicana está enmarcada en una campaña diseñada para anticipar las necesidades del consumidor actual, ofreciendo experiencias refrescantes, relevantes y memorables.

La marca de té Lipton se ha sumado a la nueva edición de 'La isla de las tentaciones' de Mediaset España con una colaboración que incluye patrocinio y contenido humorístico .

La promoción de Lipton: viaje a República Dominicana está enmarcada en una campaña diseñada para anticipar las necesidades del consumidor actual, ofreciendo experiencias refrescantes, relevantes y memorables. Como parte de esta colaboración, Lipton se integra de forma creativa en 'La isla de las tentaciones' a través de una estrategia de patrocinio y contenido en clave de humor cuyo objetivo es cambiar el ambiente del programa.

La colaboración incluye patrocinio de vídeos con inserciones humorísticas en situaciones icónicas del programa y una promoción dirigida al consumidor entre el 1 de mayo y el 30 de junio, con un premio especial ligado al universo del programa: un viaje para diez amigos a República Dominicana con estancia en una de las villas de La Isla de las Tentaciones, además de sorteos semanales de escapadas de fin de semana para dos personas a Mallorca





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