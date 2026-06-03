Lionel Messi galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El jugador de fútbol argentino Lionel Messi ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un reconocimiento a las trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos.

El jugador de fútbol argentino Lionel Messi ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Este reconocimiento es el sexto de los ocho galardones internacionales que convoca la Fundación Princesa de Asturias en su XLVI edición.

Messi, de 38 años, se une a su amplio palmarés deportivo con este nuevo galardón, que lo convierte en el sexto Premio Princesa de Asturias de los Deportes. El fallo se hizo público en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista, en Oviedo, donde el jurado permaneció reunido desde ayer.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes es un reconocimiento a las trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos. El jurado de esta edición estuvo presidido por la nadadora Teresa Perales Fernández, marquesa de Perales, y contó con la participación de otros destacados deportistas y expertos en el campo del deporte.

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de cincuenta mil euros. Lionel Messi es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y posee uno de los palmarés más extensos de la historia del deporte.

Ha conquistado casi medio centenar de títulos a lo largo de su carrera en España, Francia, Estados Unidos y Argentina, incluyendo cuatro Champions League, diez Ligas, siete Copas del Rey y otros muchos títulos. Además, ha liderado la selección de Argentina a la conquista de la Copa del Mundo de 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022, entre otros logros.

En el plano individual, Messi ha ganado el Balón de Oro ocho veces y ha conquistado seis Botas de Oro europeas como máximo goleador de las ligas del continente. También ha recibido numerosos reconocimientos de la FIFA y de las principales competiciones internacionales como mejor jugador del mundo.

Además de su faceta deportiva, Messi se ha adentrado en el mundo empresarial y ha adquirido un club de fútbol en Tercera RFEF, destacado por ser una de las canteras más destacadas de Catalunya. El Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 se entregará en un solemne acto que tendrá lugar en el Teatro Campoamor de la capital asturiana en el mes de octubre, junto al resto de las categorías





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