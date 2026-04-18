LinkedIn: Adiós a los 'Me Gusta', hola a las interacciones silenciosas y valiosas

Un estudio de Metricool revela que LinkedIn prioriza ahora las interacciones sutiles pero impactantes, como clics y visualizaciones de video, sobre los tradicionales 'Me Gusta' y comentarios, redefiniendo el éxito en la plataforma para profesionales y empresas.

La dinámica del éxito en LinkedIn está experimentando una metamorfosis profunda. Según un exhaustivo informe elaborado por Metricool, las métricas de interacción tradicionales, como los 'Me Gusta', comentarios y compartidos, están cediendo terreno ante formas de interacción más sutiles pero considerablemente más determinantes en el impacto real de las publicaciones.

Este cambio de paradigma no solo refleja una evolución en los hábitos de consumo de contenido de los usuarios, sino que también señala una reconfiguración del algoritmo de la plataforma, que ahora parece priorizar la credibilidad y el tiempo de atención por encima de las métricas superficiales. El estudio, que abarca análisis detallados por formatos, tamaño de audiencia, sectores y ofrece recomendaciones estratégicas para profesionales del marketing, social media managers y creadores de contenido, dibuja un futuro para LinkedIn en 2026 caracterizado por una menor relevancia de los 'Me Gusta' y un auge de las interacciones menos visibles, pero más significativas. Contrario a lo que podría suponerse, esta transformación no implica una disminución del interés en la plataforma, sino un crecimiento general de la interacción total cercano al 14%. Este incremento es impulsado precisamente por esas acciones no visibles que el algoritmo ahora valora: los clics, que han aumentado en un 5% mientras las métricas tradicionales languidecen; las visualizaciones de video, que aunque crecen rápidamente, no siempre se traducen en un rendimiento proporcionalmente alto; los deslizamientos en carruseles, que indican un interés activo en el contenido visual; y las aperturas de enlaces, que sugieren una intención clara de explorar más a fondo un tema o producto. Los expertos señalan que el sector de la gestión de redes sociales ha operado durante años bajo la premisa de medir el éxito a través de 'Me Gusta' y comentarios, pero esta visión está desfasada. Hoy en día, muchas de las señales más potentes de impacto ocurren de manera silenciosa, fuera de la vista del usuario promedio. El desafío para las marcas y los profesionales reside en descifrar qué métricas reflejan verdaderamente el alcance y la resonancia de su contenido en este nuevo ecosistema. El informe también arroja luz sobre las diferencias en el rendimiento de los formatos de contenido. Si bien los videos siguen siendo una pieza fundamental y el formato con más impresiones, otros como los carruseles y las publicaciones nativas de la plataforma demuestran un rendimiento superior en términos de engagement. La visibilidad no siempre se correlaciona directamente con el impacto; el crecimiento en el uso del video, aunque notable, no se traduce automáticamente en un mejor rendimiento en comparación con formatos que fomentan una exploración más activa. Un aspecto crucial a destacar es la creciente divergencia en el comportamiento y el rendimiento entre los perfiles personales y las páginas de empresa en LinkedIn. Las páginas de empresa, especialmente las de menor tamaño o emergentes, actúan como potentes canales de distribución, registrando un mayor número de compartidos y logrando amplificar contenidos con un alcance considerable. Sin embargo, se observa una brecha significativa entre lo que se publica y lo que realmente funciona. En las páginas corporativas, el 75% del contenido sigue siendo imagen o video, a pesar de que otros formatos como los carruseles ofrecen resultados superiores. En los perfiles personales, aunque el video es predominante, su rendimiento a menudo queda por debajo de alternativas visuales más dinámicas. Adicionalmente, solo un pequeño porcentaje de las páginas (aproximadamente el 7%) logra un aumento significativo en su número de seguidores, lo que subraya la importancia de la calidad de la interacción sobre la mera visibilidad para el crecimiento orgánico en la plataforma





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