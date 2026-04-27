Lindsey Vonn en silla de ruedas: ¿Un revés en su recuperación?

La esquiadora Lindsey Vonn genera preocupación tras ser vista en silla de ruedas en el aeropuerto, a pesar de sus recientes declaraciones sobre su mejoría tras el accidente. Analizamos su estado y sus planes de futuro.

Lindsey Vonn , la aclamada esquiadora estadounidense, ha ofrecido una actualización sobre su recuperación tras el grave accidente sufrido hace poco más de dos meses durante los preparativos para los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026.

Si bien la campeona de 41 años ha expresado sentirse mejor y ha mostrado avances en su rehabilitación, recientes imágenes captadas en el aeropuerto de Los Ángeles han generado preocupación entre sus seguidores. Las fotografías, ampliamente difundidas en redes sociales y retomadas por medios como el New York Post, muestran a Vonn siendo asistida en silla de ruedas mientras se preparaba para abordar un vuelo.

A pesar de su sonrisa visible, la necesidad de utilizar una silla de ruedas ha inquietado a sus fans, quienes anhelan verla regresar a las pistas para continuar cosechando éxitos y batir nuevos récords. Esta situación contrasta con sus declaraciones previas a la revista People, donde afirmaba estar 'definitivamente mejor' y haber recuperado cierta movilidad gracias al uso de muletas.

En una entrevista más extensa con USA Today, Vonn había manifestado ver 'la luz al final del túnel', lo que alimentaba las esperanzas de una pronta recuperación. La pregunta que surge es: ¿por qué, a pesar de estos progresos, sigue dependiendo de una silla de ruedas? Una posible explicación reside en la distancia considerable que debía recorrer dentro del aeropuerto.

Para evitar el agotamiento físico, la esquiadora habría optado por ser asistida, teniendo en cuenta que las muletas, visibles apoyadas sobre sus piernas en algunas imágenes, podrían no ser suficientes para un trayecto tan largo. Vonn ha sido muy sincera sobre los desafíos emocionales y físicos que ha enfrentado durante su recuperación.

'Odio depender de los demás, y estuve prácticamente dependiente al 100% para todo', confesó a People. 'Fue un verdadero desafío estar sola en el hospital durante dos semanas y media. Y permanecer completamente inmóvil durante tanto tiempo fue realmente duro'.

Sin embargo, las imágenes compartidas en sus redes sociales durante el último mes han ofrecido motivos para el optimismo. En ellas, se puede ver a Vonn entrenando en el gimnasio, levantando pesas y realizando ejercicios de rehabilitación, incluso de pie. Estas imágenes, junto con sus recientes entrevistas, revelan su fuerte motivación para seguir adelante y regresar a las pistas lo antes posible.

No obstante, también ha reconocido la importancia de tomarse un tiempo para descansar y recuperarse mentalmente.

'El billete de avión ya está comprado', reveló. 'Quiero pasar un buen verano y necesito desconectar un poco de todo. También siento que en las próximas seis semanas podré volver a hacer vida normal. Tendré que seguir haciendo algo de ejercicio, pero ya lo tengo planificado.

Y tengo muchas ganas'. La triple medallista olímpica ha dejado claro que no tiene intención de retirarse de la competición, a pesar de la gravedad del accidente ocurrido el 8 de febrero. Ha reiterado en numerosas ocasiones su amor por el esquí y su deseo de volver a sentir la adrenalina de la velocidad.

'Amo demasiado este deporte, soy adicta a la velocidad y estoy segura de que volveré a la pista, me pondré los esquís otra vez y luego veremos si será para competir o no', afirmó con determinación. Para disipar cualquier duda sobre su futuro, Vonn también recurrió a su perfil en la red social X a mediados de marzo, donde publicó un mensaje contundente: 'Dejad de decirme lo que debería o no debería hacer. Os informaré cuando tome una decisión'.

La recuperación de Lindsey Vonn es un proceso complejo y gradual, marcado por altibajos y desafíos inesperados. La imagen de la campeona en silla de ruedas, aunque preocupante, no debe interpretarse como un retroceso definitivo, sino como una medida de precaución para evitar el agotamiento físico durante un trayecto largo.

Su determinación, su espíritu de lucha y su amor por el esquí son factores clave que impulsan su recuperación y la motivan a superar los obstáculos que se presentan en su camino. La transparencia con la que ha compartido su experiencia, tanto los momentos difíciles como los avances, ha generado una gran conexión con sus seguidores, quienes la apoyan incondicionalmente en su proceso de rehabilitación.

Es importante recordar que la recuperación de una lesión grave requiere tiempo, paciencia y un enfoque integral que abarque tanto el aspecto físico como el emocional. Vonn ha demostrado tener todas estas cualidades, lo que la convierte en un ejemplo de superación y perseverancia. Su regreso a las pistas, ya sea para competir o simplemente para disfrutar del esquí, será un momento emocionante para todos los amantes de este deporte.

La comunidad esquiadora espera con ansias verla nuevamente en acción, demostrando su talento y su pasión por la velocidad. Mientras tanto, Lindsey Vonn continúa trabajando duro en su rehabilitación, con la mirada puesta en el futuro y la convicción de que volverá a alcanzar sus metas





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lindsey Vonn Esquí Accidente Recuperación Juegos Olímpicos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Laboral Kutxa prevé un beneficio de 320 millones en 2026, un 5% másLa cooperativa de crédito ha celebrado su Asamblea General Ordinaria en el Palacio Kursaal de San Sebastián, donde ha refrendado la gestión y las cuentas anuales de 2025, en el...

Read more »

La sombra de Gernika: 89 años de un bombardeo y un mensaje de amenaza que persisteUn artículo que conecta las amenazas del General Mola antes del bombardeo de Gernika con declaraciones recientes de Donald Trump, reflexionando sobre la vulnerabilidad de la población civil ante la guerra y la persistencia de la amenaza de la destrucción masiva. Se relata la historia de una pareja que huyó de Elgoibar durante la Guerra Civil y presenció la destrucción de Gernika.

Read more »

Intento de ataque en un hotel de Washington: detenido un hombre armadoUn hombre armado intentó acceder a un área restringida en un hotel de Washington D.C. Fue detenido por el servicio secreto y enfrenta cargos por posesión de arma y agresión a un agente federal. Las autoridades agradecen la rápida respuesta de los equipos de seguridad y aseguran una investigación exhaustiva.

Read more »

Otorgan a un tiramisú de 440,58 metros un nuevo récord GuinnessUn tiramisú de 440,58 metros de longitud fue reconocido este domingo con un récord Guinness al dulce de esta variedad más largo del mundo.

Read more »

Un lince ibérico revoluciona la vida en un pueblo de ToledoLa presencia de un lince ibérico en Cabañas de Yepes, un pequeño municipio toledano, ha generado sorpresa, inquietud y admiración entre los vecinos. El felino, que lleva un collar geolocalizador, ha sido visto atacando animales domésticos, pero no ha mostrado agresividad hacia las personas.

Read more »

Sánchez ofrece a los inversores España como un 'refugio seguro' ante un contexto internacional turbulento'Estamos preparados para enfrentarnos a una de las crisis más importantes en la historia', destaca el presidente del Gobierno durante la inauguración de un foro de carácter económico. ...

Read more »