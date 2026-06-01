Life in the Shadow of the Coliseum: Neighbors Fight Noise Pollution

A group of neighbors in Palma, Spain, have been fighting against noise pollution caused by concerts and other events held at the Coliseum Balear, a historic plaza of toros. The sentence 'silencio, respeto, civismo' displayed on a backdrop photo is a symbol of their struggle for peace and respect.

Dos hermanos juegan a fútbol en la gigantesca acera que sirve de acceso al Coliseu Balear, la plaza de toros de Palma. Por un momento, el niño pisa la pelota –la niña protesta, quiere que se la vuelva a pasar– y se queda mirando a cuatro mujeres que forman una piña.

Se acercan para sacarse una foto: antes de que el fotógrafo apriete el botón, despliegan un cartel de fondo rojo donde se lee una sentencia en mayúsculas blancas: que entrelaza tres palabras: silencio, respeto, civismo. A María, Ana, Begonya y Cecilia las unió la lucha contra los decibelios. Hace unas semanas, supieron que acababan de ganarle a Cort –el nombre popular que recibe entre los mallorquines el ayuntamiento de la capital– un juicio.

La sentencia, en teoría, evitará que vuelva a encenderse la música en el recinto que tienen a su espalda. Ellas son vecinas de este coso taurino y casi centenario. Una joya de la arquitectura neomudéjar donde en las últimas décadas –y, sobre todo, en los últimos años– se han celebrado más conciertos que corridas. También, otros eventos –tardeos, fiestas privadas o, incluso, espectáculos acrobáticos de motos– donde el ruido era la norma.

‘A mi marido y a mí nos hizo vivir en un estado de ira constante’, explica Vanessa por teléfono. No ha podido sumarse a la foto con sus vecinas porque se encuentra mal. Sufre fibromialgia –síndrome crónico del sistema nervioso– y lupus –una enfermedad autoinmunitaria crónica en la que el sistema inmunológico ataca por error los tejidos y órganos sanos–, dos patologías ‘que ha agravado no poder dormir’.

Ella vive en un piso situado en Arxiduc, una de las principales calles del ensanche palmesano, y disfruta de una terraza con vistas a la plaza de toros. Luz, aire fresco y, al alcance de la mano, los ornamentados arcos que diseñó Gaspar Bennàssar i Moner a finales de los años veinte del siglo pasado.

Estar tan cerca de una de las obras más brillantes del tótem del modernismo mallorquín fue uno de los atractivos que llevaron a Vanessa y a su marido a comprar aquel piso en 2012. Begonya, geóloga de profesión, asesoró a las demandantes para que encontraran una empresa ‘profesional e independiente’ que hiciera sonometrías.

‘Yo estoy en contra de la tauromaquia –explica Vanessa–, pero soy historiadora del arte, sé muy bien cuál es el valor que tiene este edificio. Vivir cerca de él fue un estímulo para mudarnos aquí. – ¿Y no imaginabas que pudiera ser una trampa? En el Coliseu Balear ya se organizaban conciertos en los años ochenta.

– Bueno… nos informamos, hicimos una pequeña encuesta y nos dijeron que, además de la corrida que siempre organizan en agosto, había jaleo sobre todo algunas noches de verano, pero que se podía soportar. El problema de verdad lo hemos sentido en los últimos dos años, cuando entró la empresa que gestionó la plaza hasta el pasado otoño. Esos conciertos y todas las fiestas que se han hecho allí dentro me han hecho sufrir el doble.

Por una parte, nos tragábamos el ruido de los camiones que transportaban el material, las pruebas de sonido, la luz de los focos nos entraba en casa y el barullo, no solo de los altavoces, sino del público. Cuando el ser humano se reúne en una gran multitud se olvida de respetar ciertas normas. Es algo natural.

Pero es que luego me ha dado angustia también ver cómo usaban grúas para meter materiales en la plaza que no cabían por las puertas. El Coliseu Balear tiene un valor enorme y se le han dado algunos usos que, aunque sea privado, creo que no le corresponderían. Hay que entender que el uso de los edificios tiene que cambiar, adaptarse a los tiempos. Cuando se construyó, esta zona era el extrarradio de la ciudad.

Ahora es el centro. No es el lugar para organizar conciertos para miles de personas. Cuando el ser humano se reúne en una gran multitud se olvida de respetar ciertas normas. Es algo natural.

Cuando se construyó, esta zona era el extrarradio de la ciudad. Ahora es el centro. No es el lugar para organizar conciertos para miles de personas





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coliseum Balear Noise Pollution Concerts Plaza Of Toros Architecture Modernism Respect Civility Noise Levels Acoustics Environmental Impact Urban Planning Community Activism Legal Action Legal Proceedings Judicial Decisions Legal Judgment Legal Ruling Legal Outcome Legal Decision Legal Determination Legal Finding Legal Conclusion Legal Resolution Legal Settlement Legal Agreement Legal Accord Legal Understanding Legal Arrangement Legal Understanding Legal Agreement Legal Accord Legal Understanding Legal Arrangement Legal Understanding Legal Agreement Legal Accord Legal Understanding Legal Arrangement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deyverson ve “complicado” seguir en el GetafeLaLiga 🏆 💵 Llegó en el mercado de invierno al Coliséum y finaliza su vinculación el 30 de junio

Read more »

El 1x1 del Espanyol ante el GetafeEmbarba, Calleri y Wu Lei fueron los más destacados blanquiazules en el Coliseum

Read more »

Brahim Díaz y Borja Mayoral, objetivos del GetafeGetafe 🔵 💰 La cesión de Brahim al cuadro del Coliseum es un deseo personal del presidente Ángel Torres

Read more »

El Getafe frena al Real Madrid y gana 1-0El conjunto de Ancelotti cae en el Coliseum tras un error defensivo de Militao

Read more »

Quentin Tarantino: «‘Bambi’ ha destrozado a los niños durante décadas»Quentin Tarantino abarrota el Coliseum de Barcelona con la presentación de su libro 'Meditaciones de cine'. Por Dmoranb

Read more »

Disciplina cierra parcialmente el Coliseum del Getafe tres partidos por gritos racistasCierran parcialmente el Coliseum del Getafe por racismo

Read more »