Lidl y Action presentan aspiradores en seco y húmedo para revolucionar la limpieza

Los avances tecnológicos han permitido que las labores domésticas evolucionen para hacer este tipo de procesos más rápidos. Lidl y Action han presentado aspiradores en seco y húmedo que revolucionarán la limpieza. Estos dispositivos multifuncionales son ideales para coches, tapicería, terrazas o incluso reformas en el hogar.

Seguro que no soy la única que sufre tras cada limpieza cuando, después de barrer, fregar y dejar la casa aparentemente perfecta, vuelven a aparecer restos de polvo, migas o suciedad en los rincones más inesperados.

La mayoría coincidimos en que es una labor muy tediosa, y que además, esa sensación de limpieza impoluta no suele durar mucho tiempo. Sin embargo, los avances tecnológicos están de nuestro lado ya que las labores domésticas siguen evolucionando para hacer este tipo de procesos más rápidos. Un claro ejemplo de ello es la novedad que lanza Lidl: un aspirador en seco y húmedo que promete revolucionar el mercado.

Se trata de un aspirador multifunción diseñado para trabajar tanto con residuos sólidos como con líquidos, especialmente útil para coches, tapicería, terrazas o incluso reformas en el hogar. Según las especificaciones, su potencia se sitúa en torno a los 1.600 W, una cifra que le permite ofrecer una capacidad de succión elevada frente a aspiradores domésticos tradicionales.

Action vende el aspirador de escoba más barato y potente: está disponible por solo 34,95 euros hasta agotar existenciasOtro de los elementos más destacados de este modelo es su depósito de 20 litros. Además, está fabricado en acero inoxidable para resistir tanto el uso intensivo como la aspiración de líquidos.

Este tipo de diseño evita vaciados constantes y lo orienta claramente hacia trabajos prolongados o de mayor exigencia, como el serrín de bricolaje, restos de obra ligera o limpieza de vehículos. Además, presenta un sistema combinado de pulverización y aspiración, que lo acerca más a un limpiador de inyección-extracción que a un aspirador convencional.

Este mecanismo permite aplicar agua o una mezcla de agua con detergente directamente sobre la superficie y, a continuación, aspirarla junto con la suciedad desprendida en una sola pasada. La potencia de aspiración, de aproximadamente 250 airwatts, refuerza este proceso al garantizar una extracción más eficiente del líquido y acelerar el secado posterior, reduciendo los tiempos de espera tras la limpieza.

El equipamiento es bastante completo para su rango de precio: manguera de aspiración, tubos extensibles, boquillas para diferentes superficies, filtro lavable y adaptadores específicos. Este conjunto de accesorios refuerza su carácter polivalente, permitiendo adaptarlo a distintos tipos de limpieza sin necesidad de comprar complementos adicionales.

Jysk liquida el mueble de televisión estilo loft ideal para pisos pequeños: está disponible por solo 135 eurosSin embargo, hay que tener en cuenta que no es un electrodoméstico pensado para el confort silencioso del hogar. Su nivel de ruido es elevado y su tamaño considerable, dos aspectos habituales en aspiradores de este tipo, más cercanos al uso semi-profesional que a la limpieza diaria doméstica. A cambio, ofrece una potencia notable y una resistencia adecuada para trabajos exigentes





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