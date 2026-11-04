Lidl se une a Unipublic: Patrocinio oficial de La Vuelta y cinco pruebas ciclistas desde 2027

Lidl firma un acuerdo con Unipublic para patrocinar La Vuelta, La Vuelta Femenina, Itzulia, Volta a Catalunya y la Clásica de San Sebastián desde 2027. Descubre los detalles del acuerdo.

La cadena de supermercados alemana Lidl ha firmado un acuerdo estratégico con Unipublic que entrará en vigor en 2027. Esta alianza posiciona a Lidl como el Socio Oficial de Alimentos Frescos de cinco competiciones ciclistas de primer nivel en España. Las pruebas incluidas son La Vuelta, La Vuelta Femenina, la Itzulia Basque Country, la Volta a Catalunya y la Clásica de San Sebastián.

Lidl asume roles clave en La Vuelta desde 2027

El acuerdo establece que Lidl será el Patrocinador Principal de La Vuelta y La Vuelta Femenina a partir de 2027. Además, la marca asumirá el patrocinio exclusivo del Maillot Rojo de Líder en ambas carreras. En el caso de La Vuelta Femenina, el evento cambiará su denominación oficial a La Vuelta Femenina by Lidl. Este cambio de nombre refleja la profundidad del compromiso financiero y promocional de la compañía con el ciclismo femenino.

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Estrategia territorial y apoyo al campo español

Unipublic destaca que esta alianza conecta la distribución de alimentos frescos con un deporte que recorre pueblos y ciudades de todo el país. El objetivo es fomentar hábitos saludables y poner en valor los productos locales cultivados por agricultores españoles. La Vuelta permite acercar el espectáculo deportivo directamente a las familias en sus calles, creando un vínculo único con el territorio.

Lidl justifica esta inversión en su fuerte arraigo territorial dentro de España. Según el Informe de Impacto Corporativo elaborado por PwC, el 53 % del impacto laboral y el 58 % del económico de la cadena se concentran en provincias con mayor desempleo y menor renta que la media nacional. Esta presencia geográfica coincide con las rutas de las carreras ciclistas.

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Potenciación del ciclismo femenino y visibilidad igualitaria

El patrocinio de La Vuelta Femenina by Lidl tiene como meta principal garantizar una visibilidad igualitaria para los logros deportivos de las mujeres. Lidl busca potenciar el seguimiento de esta prueba y contribuir activamente al desarrollo del ciclismo femenino en España. La compañía ya es conocida por ser el patrocinador principal de uno de los equipos profesionales más potentes del pelotón.

La integración de Lidl en estas carreras también busca vincular el ciclismo profesional con la actividad física cotidiana. Se pretende aprovechar la cercanía con los aficionados para promover una nutrición equilibrada y un estilo de vida activo. Este enfoque alinea la imagen de la marca con valores de salud pública y bienestar social.

Impacto económico y relación con proveedores locales

El acuerdo refuerza el papel de Lidl como principal comprador del campo español. La cadena mantiene una relación comercial con más de 800 proveedores locales. En 2025, adquirió producto agrícola por un valor aproximado de 8.400 millones de euros. Esta cifra respalda la apuesta estratégica por la agricultura nacional y la cohesión territorial.

España se consolida como la gran huerta de Europa y una fuente clave de frutas y hortalizas para la exportación internacional de Lidl. El patrocinio sirve para reconocer el trabajo de los agricultores y destacar la calidad de los alimentos frescos nacionales. La colaboración busca mejorar la experiencia de los aficionados y acercar el ciclismo a nuevos públicos.

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Las partes expresan su satisfacción por comenzar esta nueva etapa de colaboración. Comparten la ambición de seguir desarrollando las pruebas y mejorando la organización para los espectadores. La alianza marca un hito en el compromiso de Lidl con el ciclismo y la alimentación consciente en el mercado español.