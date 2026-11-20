Lidl lanza 160 novedades para la Navidad incluyendo vinos con certificación Master of Wine, turrones premium y platos listos para hornear con alta calidad y precios accesibles.

La cadena de supermercados Lidl ha dado inicio a su campaña de Navidad con un amplio surtido que incluye más de 160 novedades. Estos productos se integran con la oferta fija de la compañía para garantizar una experiencia de compra completa basada en una excelente relación calidad-precio. La iniciativa busca que los clientes puedan desconectar de las presiones cotidianas y disfrutar de momentos especiales con sus seres queridos.

Estadísticas de consumo y categorías clave

Los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para diciembre de 2025 indican que el consumo de alimentos y bebidas aumenta un 2,3 por ciento durante esta época. Entre los productos más demandados figuran la carne fresca, el pescado, el marisco, los vinos, los espumosos y, de forma destacada, los dulces tradicionales. Estas fechas representan el momento del año en el que más se prueban nuevas opciones dentro de estas categorías.

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Propuestas innovadoras en dulces y chocolates

La marca ha lanzado una crema dorada de cacao con avellana crujiente que combina innovación y sofisticación para cerrar las comidas navideñas. A esta incorporación se suman una amplia colección de turrones que incluye elaboraciones clásicas disponibles por 4,99 euros. También destaca el nuevo chocolate negro con aceite de oliva por 2,99 euros, que ofrece un contraste salino único y fusiona la intensidad del cacao con el carácter del aceite.

Vinos certificados por Maestros del Vino

En una apuesta por la calidad, Lidl incorpora la certificación y acreditación profesional más prestigiosa del sector vitivinícola otorgada por el Institute of Masters of Wine del Reino Unido. Este proceso asegura que los vinos han sido catados y avalados bajo estándares rigurosos para garantizar equilibrio y armonía. Los vinos seleccionados superan los 88 puntos, con opciones destacadas como el vino por 6,99 euros con 90 puntos, todos por menos de 10 euros.

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Platos principales y conservación de tradición

La oferta navideña mantiene su compromiso con la FESBAL y cubre categorías esenciales como la carne y el marisco. Los clientes pueden encontrar redondos de cerdo, pollo, pavo y vacuno Black Angus, así como codorniz y pato. En la sección de embutidos y conservas se incluyen paletilla y lomo ibéricos, jamón de pato, fuet con higos o queso, micuit de foie y patés de caza.

Formatos listos para hornear y narrativa de marca

Para facilitar la preparación en casa, Lidl ofrece platos listos para hornear como el salmón envuelto en hojaldre de Deluxe por 9,99 euros o el redondo de ternera Black Angus relleno de bacon, cebolla y castañas confitadas por 12,49 euros. La campaña también rescata la figura de Niko el Cascanueces como protagonista para invitar a redescubrir la alegría de compartir momentos alrededor de la mesa con productos de alta calidad.