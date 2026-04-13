Lidl entra en el mercado de la telefonía móvil: un nuevo competidor para las operadoras tradicionales

La cadena de supermercados Lidl se expande al mercado de la telefonía móvil, planeando ofrecer servicios económicos en hasta 30 países a finales de este año. Esta incursión representa un desafío para las operadoras tradicionales y forma parte de una estrategia de diversificación y crecimiento.

Lidl , la cadena de supermercados alemana, se prepara para irrumpir en el mercado de la telefonía móvil , ampliando su oferta de servicios a millones de clientes en varios países. Con planes de lanzamiento a finales de este año, Lidl se convertirá en un nuevo competidor para las operadoras de telecomunicaciones tradicionales, sumándose a la creciente lista de empresas que buscan diversificar sus fuentes de ingresos y aumentar la fidelización de sus clientes. La noticia, revelada por Financial Times, indica que Lidl planea expandir su servicio móvil más allá de Alemania, Austria y Suiza, con una posible presencia en hasta 30 países, incluyendo mercados clave como Reino Unido, Estados Unidos, Francia y España. Aunque la cadena no ha especificado los mercados prioritarios, esta iniciativa representa un paso significativo en su estrategia de crecimiento y diversificación.

El movimiento de Lidl se inscribe en una tendencia más amplia que ve la entrada de nuevos actores en el mercado de la telefonía móvil, incluyendo fintechs como Revolut, Klarna y N26, que buscan ofrecer servicios económicos y atractivos. Este modelo de negocio, basado en la simplicidad y la conveniencia, se presenta como una alternativa a las ofertas tradicionales, buscando captar a un público que valora la flexibilidad y el ahorro. La estrategia de Lidl se apoyará en su aplicación Lidl Plus, que ya cuenta con una base de más de 100 millones de usuarios, lo que le proporcionará una plataforma sólida para la distribución de sus servicios de telefonía móvil. Julian Beer, ejecutivo de Lidl International, ha destacado que la iniciativa busca ofrecer 'conectividad sencilla' a sus clientes, lo que sugiere un enfoque en la facilidad de uso y la accesibilidad.

Para materializar su entrada en el mercado de la telefonía móvil, el Grupo Schwarz, propietario de Lidl, ha firmado un acuerdo con el proveedor de comunicaciones móviles 1GLOBAL. Este acuerdo permitirá a Lidl operar como un operador móvil virtual (OMV), utilizando la infraestructura de redes de otros operadores, similar a modelos exitosos como Tesco y Lebara en Reino Unido. Además del acuerdo operativo, el Grupo Schwarz adquirirá una participación del 9,9% en 1GLOBAL, consolidando así su compromiso con este nuevo proyecto.

La entrada de Lidl en el mercado de la telefonía móvil no solo representa una expansión de sus servicios, sino también un paso más en la estrategia del Grupo Schwarz para construir un ecosistema digital más amplio. A través de su filial Schwarz Digits, el grupo ya ha demostrado su capacidad de crecimiento en áreas como la computación en la nube y la ciberseguridad, así como su interés en la inversión en startups de inteligencia artificial. Según Hakan Koç, CEO de 1GLOBAL, la visión es hacer que las comunicaciones móviles sean intuitivas y flexibles, lo que sugiere una oferta centrada en la experiencia del usuario y la adaptabilidad a las necesidades cambiantes de los clientes. La llegada de Lidl al mercado, según Kester Mann, analista de CCS Insight, intensificará la competencia para los operadores existentes, que ya se enfrentan a la presión de las fintechs.





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