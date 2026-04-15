Libro inexistente, video 'ultrafalso' y otras mentiras contra Péter Magyar, el flamante primer ministro de Hungría

Campaña de desinformación orquestada por grupos rusos utilizó un libro falso, videos deepfake y manipulación de imágenes para desacreditar a Péter Magyar, el recién electo primer ministro de Hungría. Las tácticas incluyeron falsas acusaciones de violencia doméstica y vinculaciones engañosas con el sionismo y la familia Netanyahu.

La reciente elección de Péter Magyar como primer ministro de Hungría , que tuvo lugar el 12 de abril de 2026, se vio empañada por una campaña de desinformación organizada y sostenida durante meses. Esta campaña tuvo como objetivo desacreditar al candidato del partido Tisza, quien derrotó a Viktor Orbán en su intento por conseguir un quinto mandato consecutivo.

Según Gnida Project, una entidad dedicada a la monitorización de granjas de bots y operaciones de desinformación rusas, la campaña fue impulsada por el grupo ruso Storm-1516, previamente identificado en la difusión de narrativas falsas contra Ucrania. En VerificaRTVE, hemos analizado algunos de estos mensajes y las tácticas de desinformación empleadas. Una de las tácticas más notorias consistió en la difusión de acusaciones falsas sobre la vida personal de Magyar. Una publicación en X (anteriormente Twitter) atribuía declaraciones violentas y crueles a su exesposa, Judit Varga, incluyendo maltrato, abuso sexual infantil, y el asesinato de un cachorro en un microondas. Estas supuestas declaraciones se presentaban como extraídas de un libro titulado 16 évig a szörnyeteggel (16 años con el monstruo). La publicación, que incluía un video de un minuto y 13 segundos mostrando una captura de pantalla del supuesto libro, aseguraba que este se vendía en la librería húngara Libri y se compartió más de 7.000 veces desde el 13 de abril. Sin embargo, al verificar en la web de Libri, no se encontró rastro de tal publicación. La agencia AFP también confirmó la inexistencia del libro. Una búsqueda inversa de la imagen de la portada reveló únicamente desmentidos por parte de otros verificadores. El video en sí era un deepfake, combinando imágenes reales y descontextualizadas de una entrevista a Varga, exministra de Justicia durante su matrimonio con Magyar, con imágenes generadas artificialmente y una narración sintética, según confirmaron herramientas de detección de IA. Es importante destacar que Judit Varga ha acusado públicamente a Péter Magyar de violencia doméstica y chantaje, lo que sugiere una compleja dinámica personal que los desinformadores han explotado. Otra estrategia de desinformación se centró en vincular a Magyar con el sionismo y la familia Netanyahu. Poco después de su victoria electoral, comenzaron a circular en redes sociales imágenes del nuevo presidente luciendo una kipá, el casquete judío, acompañadas de mensajes que lo tildaban de sionista o sobrino de Netanyahu. Una de las imágenes, un primer plano de perfil de Magyar con una kipá azul, es real y data de un acto oficial el 18 de enero de 2026, conmemorando el 81º aniversario de la liberación del gueto de Budapest. En dicho evento, asistieron diversas personalidades religiosas y políticas. Otra publicación, compartida más de 4.000 veces, afirmó falsamente que Magyar era el sobrino de Netanyahu y que las elecciones habían sido amañadas. Esta publicación adjuntaba, además de las fotos del acto oficial, una imagen de Magyar en una sinagoga en 2025, durante una felicitación por el año nuevo judío, intentando crear una conexión engañosa. Asimismo, se difundieron videos que buscaban ridiculizar a Magyar, presentándolo con pantalones manchados de excrementos. El primer video, de 9 segundos, mostraba a un hombre rubio levantándose de un banco con una gran mancha en sus pantalones, y al girarse se revelaba el rostro de Magyar. Aunque las herramientas de IA no arrojaron resultados concluyentes, un análisis frame a frame sugirió que este video formaba parte de una campaña de desinformación rusa para desacreditarlo. El segundo video, difundido por primera vez el 30 de junio de 2024, incluía una narración que afirmaba que Magyar había protagonizado un altercado estando ebrio y había sido expulsado de un local de ocio. Las imágenes nocturnas mostraban a un hombre de espaldas con pantalones manchados y a otros individuos inmovilizándolo y expulsándolo de un local, todo ello con el objetivo de dañar la imagen pública de Magyar





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