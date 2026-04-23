Librerías latinoamericanas en Madrid: puentes culturales entre continentes

Migrantes latinoamericanos están abriendo librerías en Madrid que se convierten en espacios de encuentro cultural, promoviendo autores de América Latina y construyendo comunidad.

Madrid (EFE). - Vania Reséndiz, inspirada por el legado de su abuela, la primera librera de Oaxaca (México), inauguró hace unos meses ‘Las indomables’ en Madrid .

Esta librería es una de las muchas gestionadas por migrantes latinoamericanos que han abierto recientemente en España, sirviendo como puentes culturales transatlánticos. En solo cuatro meses en el barrio de Prosperidad, Vania ya conoce a muchos de sus clientes, saludándolos con una sonrisa y mostrando con orgullo las fotografías de sus abuelas y tías, las verdaderas «indomables». Ella explica que es un homenaje a las mujeres de su familia, profesoras, campesinas y amas de casa, que construyeron comunidad en Oaxaca.

Vania llegó a España hace tres años y recuerda que su madre le regaló ‘Don escandaloso’ cuando era niña, y ahora recomienda libros sobre rabietas y la ira a padres primerizos. Describe su librería como un espacio seguro y un lugar de encuentro, donde se puede conversar y que, a pesar de la distancia, le recuerda a su pueblo natal, donde la gente se saluda y comparte historias.

Tanto ‘Las indomables’ como ‘El retiro de las letras’ son librerías de barrio que se alejan de las novedades constantes de las grandes editoriales, priorizando sellos independientes y una cuidada selección de literatura infantil.

‘El retiro de las letras’, gestionada por Isabel Giraldo y Leandro Gómez, exhibe un letrero que dice «Aquí cabemos todxs», reflejando su espíritu inclusivo. Leandro, un colombiano que llegó a Madrid hace seis años, destaca lo curioso que es que los libreros en España sean ahora latinoamericanos. Importan libros directamente de editoriales de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina para dar visibilidad a autores que no suelen llegar a España.

‘Mandolina’, una librería argentina con sede en Arganzuela, comparte esta filosofía, ofreciendo recomendaciones personalizadas basadas en los gustos de cada lector. Julia del Pecho, de ‘Mandolina’, señala las diferencias entre el mercado librero de Buenos Aires, conocido por su gran cantidad de librerías, y el de Madrid, donde las novedades son más frecuentes. Prefieren un catálogo cuidadosamente seleccionado antes que dejarse llevar por las últimas tendencias. Estos espacios no solo venden libros, sino que también construyen comunidad.

‘El retiro de las letras’ celebró su primer aniversario con la presencia del colombiano Héctor Abad Faciolince, y recientemente la uruguaya Fernanda Trías participó en charlas y talleres en las tres librerías. ‘Mandolina’, que también cuenta con un café que sirve auténticas «facturas» argentinas, organiza talleres de literatura, escritura y arte.

Las recomendaciones de libros incluyen títulos como ‘Marcelino’ de Bibiana Collado, ‘Punto de araña’ de Nerea Pallares y ‘Historia natural’ de Marina Yusczuk (de ‘Las indomables’); ‘Cuántas veces nunca más’ de Valentina Upegui y una guía novelada de Bogotá de Santiago Gamboa (de ‘El retiro de las letras’); y ‘Siete casas vacías’ de Samanta Schweblin, ‘Mundo de Cristal’ de Fernanda Trías y ‘Ocaso y fascinación’ de Eva Baltasar (de ‘Mandolina’). Estas librerías representan un vibrante intercambio cultural y un homenaje a las raíces latinoamericanas en el corazón de Madrid





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