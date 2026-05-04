Librería histórica de Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, se declara en concurso de acreedores

La librería Hijos de Santiago Rodríguez, fundada en 1850 en Burgos, se enfrenta a un concurso de acreedores. La comunidad literaria y los ciudadanos muestran su apoyo para salvar este negocio histórico.

Fundada en 1850 en Burgos , la sexta generación de la librería Hijos de Santiago Rodríguez se enfrenta a un concurso de acreedores , una situación que pone en peligro la continuidad de este emblemático negocio.

Ubicada a escasos seis minutos de la majestuosa Catedral de Burgos, la librería ha resistido el paso del tiempo, superando desafíos históricos como la Guerra Civil y su devastadora posguerra, así como crisis económicas y sanitarias que parecían insuperables. Lucía Alonso, la responsable de mantener viva la llama de este legado, describe con emoción la lucha constante por preservar este espejo del pasado, aferrándose a la esperanza de un futuro mejor.

La librería, que comenzó su andadura como imprenta y editorial bajo la visión de Santiago Rodríguez Alonso, se ha convertido en un referente cultural de la ciudad, un espacio donde las letras y el conocimiento se entrelazan para ofrecer una experiencia única a sus visitantes. Su escaparate, considerado como el de la librería más antigua del país, atrae a curiosos y amantes de la lectura, invitándolos a descubrir un tesoro literario que abarca generaciones.

La actual crisis financiera que atraviesa Hijos de Santiago Rodríguez ha despertado una ola de solidaridad entre lectores, escritores y libreros. Personas como Mercedes, impulsada por el cariño de su hija, han acudido a la librería para adquirir libros y mostrar su apoyo.

Las redes sociales se han inundado de mensajes de ánimo y llamados a la acción, con figuras destacadas del mundo literario como Máxim Huerta, Alejandro Palomas, Blue Jeans y Susana Vidal, quienes han destacado la importancia de preservar este negocio histórico. Carla Montero, la reconocida novelista, ha instado a unir fuerzas para evitar el cierre de la librería, mientras que Álvaro Manso, presidente de la Asociación Provincial de Libreros de Burgos, ha reconocido la necesidad de trabajar en soluciones para proteger a los establecimientos libreros tradicionales, como Hijos de Santiago Rodríguez, la Librería del Espolón con sus 118 años de historia y Luz y Vida con sus 77 años.

La llegada de grandes cadenas como la Casa del Libro ha intensificado la competencia, pero la librería Hijos de Santiago Rodríguez se mantiene firme en su compromiso con la cultura y la difusión del libro. La librería no solo es un punto de venta de libros, sino un espacio de encuentro para autores, editores y lectores. Ha sido testigo de los primeros pasos de numerosos escritores y ha acogido presentaciones de libros que han enriquecido la vida cultural de Burgos.

La librería representa un patrimonio invaluable para la ciudad, un lugar donde se respira historia y se fomenta el amor por la lectura. Lucía Alonso, visiblemente emocionada por la movilización ciudadana, expresa su gratitud por el apoyo recibido y reafirma su determinación de seguir luchando por mantener viva la librería. La situación actual exige un esfuerzo conjunto para garantizar la supervivencia de este negocio emblemático, que ha sabido adaptarse a los cambios del tiempo sin perder su esencia.

La librería Hijos de Santiago Rodríguez es un símbolo de la identidad cultural de Burgos, un lugar que merece ser preservado para las futuras generaciones. La librería se enfrenta a un futuro incierto, pero la esperanza renace con cada libro vendido y con cada mensaje de apoyo recibido. La librería es más que un negocio, es una parte fundamental del patrimonio cultural de Burgos y su cierre sería una pérdida irreparable





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