La jueza de Castelló levanta la prisión al huelguista de 55 años. Alerta Solidària logra la libertad sin fianza y los convocantes de la huelga general anuncian nuevas movilizaciones tras este fallo judicial.

La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castelló ha ordenado la libertad sin fianza para el huelguista detenido durante la manifestación unitaria celebrada el 11 de noviembre. Esta resolución judicial corrige la decisión de su homóloga de la Plaza número 1, quien inicialmente había acordado la prisión provisional alegando un riesgo de reiteración delictiva que, en esta revisión, ha sido desestimado por la magistrada correspondiente.

Revisión de la prisión por Alerta Solidària

El hombre, identificado como un trabajador de 55 años de edad, casado y con un hijo, ha sido puesto en libertad inmediata tras la vista de revisión solicitada por la entidad Alerta Solidària, que ejerce la defensa del huelguista. Fuentes consultadas han indicado que la defensa logró demostrar que mantener a este ciudadano en prisión preventiva suponía una "desproporción" evidente, especialmente considerando que el acusado no presenta antecedentes penales previos. La magistrada de la Plaza número 3, que ha acumulado la causa contra todos los detenidos relacionados con la manifestación, ha dictaminado que no existen motivos suficientes para mantener la medida cautelar más allá de lo necesario.

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Contraste con la decisión de la Plaza número 1

Este nuevo acuerdo judicial contrasta marcadamente con la postura inicial de la titular de la Plaza número 1, quien también veía riesgo de reiteración delictiva y había dispuesto la prisión para el manifestante. El primer detenido fue arrestado el 11 de noviembre, mientras que otros cinco manifestantes fueron arrestados el pasado 16 de noviembre en el contexto de los mismos hechos. La diferencia en los tratamientos judiciales se debe en parte a la postura del Ministerio Público: la fiscal no solicitó la medida de prisión provisional para el resto de los detenidos, a diferencia del caso del primer detenido, para el cual otro representante del Ministerio Público se inclinó por esa severa medida cautelar al inicio del procedimiento.

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Los cargos y el contexto de la detención

El hombre fue detenido como supuesto autor de los delitos de atentado contra agente de la autoridad, lesiones y desórdenes públicos. Estos cargos surgieron en el contexto de una carga policial ante un Carrefour Express de Castelló durante la jornada de huelga mencionada. La gravedad de los hechos policiales y la intervención de las fuerzas de seguridad en la vía pública fueron determinantes para la acusación inicial, aunque la defensa ha trabajado para desvirtuar la necesidad de una privación de libertad preventiva, logrando finalmente la absolución de esta medida específica para el acusado principal.

Reacción de los convocantes y próximas movilizaciones

Los convocantes de la huelga general han celebrado la noticia y han utilizado este evento para reclamar la salida de prisión de otros detenidos en Castelló. Durante un piquete realizado en respuesta a la situación, han anunciado nuevas movilizaciones para las próximas semanas, señalando que la lucha por los derechos laborales y la libertad de expresión continúa. La liberación del huelguista ha sido vista como un paso positivo en la defensa de los derechos de los trabajadores, aunque los líderes sindicales mantienen que el proceso judicial está lejos de concluir para todos los implicados en los hechos ocurridos en noviembre.