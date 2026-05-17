La liberalización de la alta velocidad ferroviaria ha traído consigo un fuerte aumento en el número de pasajeros, llegando a los 17 millones en 2024, y un fuerte descenso de los precios, lo que ha llevado a importantes beneficios y una mayor rentabilidad social de las inversiones. Sin embargo, también ha sido vista una desaceleración en el crecimiento de la demanda, y las empresas han tenido que afrontar pérdidas acumuladas durante ese periodo. Actualmente, se están llevando a cabo importantes trabajos de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria para la mejora y convivencia con la competencia y para garantizar la continuidad de la alta velocidad.

La liberalización ha llevado a un fuerte descenso de los precios y un fuerte aumento en el número de pasajeros en la alta velocidad ferroviaria , hasta alcanzar los 17 millones de viajeros en 2024.

Sin embargo, algunos operadores han continuado empujados hacia los números rojos. También se ha visto una desaceleración en el crecimiento de la demanda, incluso en algunos corredores clave. A pesar de la pandemia, las pérdidas acumuladas alcanzan los 1.203,5 millones de euros. La competencia a precios tras la liberalización, para atraer clientes, ha tenido consecuencias negativas en las empresas, que han visto reducidas sus ingresos y acumuladas pérdidas.

Actualmente, los trenes de alta velocidad están en un proceso de mantenimiento para mejorar laInfrastrutura ferroviaria





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