Liberada 'Timmy', la ballena jorobada rescatada en Alemania

La ballena jorobada 'Timmy', varada en la costa alemana del Báltico, ha sido liberada en el mar del Norte tras un complejo rescate financiado por empresarios privados. Su futuro aún es incierto, pero la liberación marca un hito importante.

La ballena jorobada conocida como ' Timmy ', que protagonizó un dramático varamiento a principios de marzo en las costas alemanas del mar Báltico, ha recuperado finalmente su libertad en las profundidades del mar del Norte.

Tras días de meticuloso transporte a bordo de una barcaza especialmente acondicionada, la ballena, de imponentes 12 metros de longitud, ha sido liberada gracias al incansable esfuerzo de un equipo de rescate privado. La historia de 'Timmy' capturó la atención de Alemania y más allá, generando un debate público y político sobre la mejor manera de abordar situaciones de este tipo.

El primer avistamiento de 'Timmy' tuvo lugar el 3 de marzo en el puerto de Wismar, en el estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania. A partir de ese momento, se sucedieron múltiples intentos de rescate, todos infructuosos. La propia ballena intentó en varias ocasiones liberarse, pero las cambiantes condiciones del mar, con bancos de arena y aguas poco profundas, la devolvían una y otra vez a la costa.

La situación se complicó aún más debido a la dificultad de acceder a la ballena con equipos pesados y la necesidad de evitar causarle un estrés adicional. La operación de rescate, que finalmente tuvo éxito, fue posible gracias a la generosidad y la determinación de dos empresarios alemanes: Walter Gunz, cofundador de la conocida cadena de electrónica MediaMarkt, y Karin Walter-Mommert, una figura prominente en el mundo de los deportes ecuestres.

Su financiación privada fue crucial para cubrir los elevados costes del rescate y para movilizar los recursos necesarios. El proceso de liberación se llevó a cabo con extrema precaución. La barcaza, que actuó como un dique flotante sumergible, transportó a 'Timmy' a través de Dinamarca hasta alcanzar las aguas del mar del Norte.

El pasado martes, los remolcadores 'Robin Hood' y 'Fortuna B' iniciaron el viaje, después de que los rescatistas lograran asegurar a la ballena de 12 toneladas con un arnés fabricado con mangueras de bomberos y trasladarla a la barcaza frente a la isla de Poel, donde se encontraba varada. La salud de 'Timmy' fue monitorizada de cerca durante todo el trayecto por dos veterinarias, quienes dieron su aprobación al transporte, considerando que el animal se encontraba en condiciones estables para soportar el traslado.

Según declaraciones de Karin Walter-Mommert al diario 'Bild', el rescate de 'Timmy' superó los 1,5 millones de euros, una cifra que refleja la complejidad y el esfuerzo logístico que implicó la operación. La liberación propiamente dicha tuvo lugar sobre las 09:00 hora local del sábado, una vez que la barcaza se situó a unos 70 kilómetros al norte de Skagen, en Dinamarca.

En ese momento, se retiró la red de seguridad que sujetaba a la ballena, permitiéndole nadar libremente hacia el mar abierto. La escena fue recibida con alivio y alegría por parte del equipo de rescate, que había dedicado semanas a cuidar y proteger a 'Timmy'.

Sin embargo, la liberación de 'Timmy' no significa que el rescate haya concluido por completo. Los expertos advierten que la ballena debe demostrar su capacidad para nadar en la dirección correcta, encontrar alimento por sí misma, recuperar su peso y retomar su comportamiento natural. La organización 'Whale and Dolphin Conservation' enfatizó que solo se podrá hablar de un rescate exitoso cuando 'Timmy' regrese al Atlántico Norte y demuestre su capacidad para sobrevivir a largo plazo.

Para monitorizar el progreso de la ballena, los expertos colocaron un dispositivo de localización en su cuerpo el pasado viernes. No obstante, hasta el momento no se han recibido datos del dispositivo, según informó Jens Schwarck, miembro de la iniciativa privada que participó en el transporte. La incertidumbre persiste, pero la esperanza es que 'Timmy' pueda adaptarse a su nuevo entorno y regresar a su vida en el océano.

La historia de 'Timmy' sirve como un recordatorio de la vulnerabilidad de las ballenas y la importancia de proteger los océanos y su fauna marina. El caso también ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades y las organizaciones privadas en situaciones de rescate de animales marinos, así como la importancia de contar con recursos adecuados para hacer frente a este tipo de emergencias.

La comunidad internacional observa con atención el destino de 'Timmy', esperando que esta ballena jorobada pueda superar los desafíos que le esperan y vivir una vida plena en las profundidades del océano





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