Liberada provisionalmente la madre de Lucas, el niño hallado muerto en Garrucha

La madre de Lucas, el niño de cuatro años fallecido en Garrucha, ha sido puesta en libertad provisional por el tribunal de Vera debido a la inminencia de su parto, aunque se le han impuesto medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer ante el tribunal.

La madre de Lucas , el niño de cuatro años hallado muerto en Garrucha ( Almería ) con evidentes signos de violencia física y sexual, ha sido puesta en libertad provisional por el Tribunal de Instancia número 1 de Vera, a pesar de que inicialmente se había decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza tras su detención en diciembre pasado.

Esta decisión se ha tomado a raíz de la inminencia de su parto, lo que ha llevado a las autoridades judiciales a reconsiderar su situación procesal. La Fiscalía, tras recibir un aviso del centro penitenciario donde se encontraba la mujer, solicitó la modificación de la medida cautelar, argumentando que existen alternativas que pueden garantizar su presencia en el proceso judicial sin necesidad de mantenerla en prisión.

El tribunal ha compartido este criterio, sustituyendo la prisión provisional por la libertad provisional, aunque imponiendo una serie de medidas cautelares estrictas. Estas medidas incluyen la retirada de su pasaporte, la obligación de comparecer ante el tribunal siempre que sea requerida, y la prohibición de abandonar el territorio español.

La decisión judicial se basa en la evaluación de que, dadas las circunstancias personales de la investigada, la prisión provisional ya no es la medida más adecuada, y que otras alternativas pueden ser suficientes para asegurar que no obstaculice la investigación ni intente huir. La investigación del caso Lucas se centra en esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Inicialmente, el juez consideró que existían indicios racionales de la posible comisión de delitos de malos tratos y asesinato, lo que justificó la imposición de la prisión provisional. Sin embargo, la llegada del embarazo y la inminencia del parto han introducido un nuevo elemento en la ecuación, obligando a las autoridades a sopesar los derechos de la investigada con la necesidad de garantizar la justicia en este caso.

La declaración de la madre ante la jueza a principios de abril reveló detalles escalofriantes sobre los momentos previos y posteriores a la muerte del niño. Según su testimonio, su pareja le aseguró que Lucas ya había fallecido cuando ella llegó a casa, y le instó a no despertarlo. La mujer relató haber sido amenazada con un cuchillo y encerrada, siendo obligada a ocultar el cadáver en la playa para crear una coartada.

Además, confesó haber grabado un mensaje para el abuelo del menor y enviado mensajes alertando sobre su desaparición, en un intento desesperado por desviar las sospechas. La madre afirma que llegó a desmayarse y, al despertar, se encontró sola junto al cuerpo sin vida de su hijo, tras ser abandonada por su pareja. Posteriormente, acudió a la Guardia Civil para denunciar la desaparición del niño.

La investigación continúa en curso, con el objetivo de recopilar todas las pruebas necesarias para esclarecer la verdad sobre la muerte de Lucas. La declaración de la madre ha sido un paso importante en este proceso, pero aún quedan muchas preguntas por responder. Las autoridades están analizando minuciosamente todas las pruebas disponibles, incluyendo los mensajes enviados por la madre, el mensaje grabado para el abuelo del niño, y las declaraciones de testigos.

La colaboración de la pareja sentimental de la madre es crucial para avanzar en la investigación, y se espera que preste declaración en los próximos días. La sociedad almeriense, y en particular la comunidad de Garrucha, sigue conmocionada por la trágica muerte de Lucas, y exige que se haga justicia.

La liberación provisional de la madre ha generado controversia y debate, pero las autoridades judiciales insisten en que la decisión se ha tomado en base a criterios legales y técnicos, y que se han impuesto medidas cautelares para garantizar que la investigada no pueda obstaculizar el proceso judicial. El caso Lucas es un recordatorio doloroso de la importancia de proteger a los niños de la violencia y de garantizar que los responsables de actos de crueldad sean llevados ante la justicia.

La atención mediática y social se mantiene alta, y se espera que la investigación avance rápidamente para ofrecer respuestas a la familia de Lucas y a la sociedad en general. La prioridad ahora es asegurar que se haga justicia y que se proteja a otros niños vulnerables





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