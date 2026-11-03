Liberación provisional de Marius Borg Høiby bloqueada por apelación fiscal

El Tribunal de Oslo autoriza la libertad de Marius Borg Høiby, pero la fiscalía noruega impugna la decisión tras un test positivo. La resolución definitiva dependerá del Tribunal de Apelación antes de su próximo juicio.

El futuro legal de Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit de Noruega, permanece en un limbo jurídico tras la resolución del Tribunal de Distrito de Oslo. Aunque este lunes se autorizó inicialmente la liberación del joven de 29 años, una apelación presentada por la fiscalía ha congelado inmediatamente dicha decisión. Este obstáculo impide que Høiby salga de la residencia real de Skaugum bajo un nuevo régimen de libertad condicional.

Detalles del conflicto judicial y la prisión preventiva

Marius Borg Høiby lleva acumulado 16 semanas bajo una medida de detención preventiva estricta. Durante este periodo, el joven ha estado sometido a un control electrónico mediante una pulsera en el tobillo. Este dispositivo le permitía salir de su domicilio únicamente para asistir a citas médicas, comparecer ante el tribunal, dirigirse a su trabajo o realizar gestiones administrativas específicas. Recientemente, recibió un permiso especial para asistir al funeral de Estado del rey Harald V de Noruega el 9 de septiembre de 2026 en Oslo, un evento que marcó la transición de la monarquía.

Also read Tribunal Supremo rechaza intento de Trump de anular votos en California

Argumentos de la defensa y la fiscalía noruega

La defensa, liderada por el abogado Daniel Storrvik, solicitó formalmente la retirada del dispositivo electrónico ante el Tribunal del Distrito de Oslo. Storrvik argumentó que la situación en la finca se había vuelto insoportable para Høiby, quien de 29 años intenta buscar empleo pero enfrenta obstáculos logísticos significativos. El letrado destacó que su cliente no cuenta con carné de conducir y tiene dificultades para utilizar el transporte público debido a su reputación. Además, Storrvik afirmó que Høiby ha cumplido estrictamente con todas las normas durante los 140 días de arresto, incluyendo la prohibición absoluta de contactar a las víctimas.

La causa de la interrupción: positivo en pruebas de alcohol

El núcleo de la disputa radica en los resultados de los controles rutinarios de la policía. Las autoridades revelaron que una de las pruebas semanales dio un resultado positivo por consumo de alcohol. Aunque no se ha emitido un informe oficial detallado, el tribunal determinó que era probable que el acusado hubiera consumido alcohol el día anterior al test. Para la fiscalía, esto indica un riesgo fuerte de recaída en el abuso de sustancias y un peligro inminente de reincidencia en conductas delictivas si se le permite la libertad.

Advertisement

Reacción de la defensa y efectos legales inmediatos

El abogado de Marius Borg Høiby reaccionó con sorpresa ante la postura de las autoridades. Storrvik insiste en que su cliente niega haber consumido alcohol de forma voluntaria. Además, señaló que los agentes que realizaron el control no detectaron signos visibles de embriaguez o alteración física en el joven. A pesar de estos argumentos, la apelación de la fiscalía se presentó incluso antes de que se publicara la orden del tribunal. Por lo tanto, se ha aplicado el principio de efecto suspensivo, lo que mantiene la orden de liberación congelada en la actualidad.

Consecuencias y próximos pasos en el proceso judicial

Debido a este recurso, Høiby no podrá abandonar el régimen de tobillera electrónica en Skaugum hasta que el Tribunal de Apelación evalúe el recurso de la fiscalía y dicte una resolución definitiva. Este trámite podría resolverse con relativa rapidez dada la capacidad de respuesta de los tribunales superiores. Este episodio legal ocurre en la antesala del juicio de apelación programado para el 9 de febrero, para el cual se han reservado 16 días de audiencias. Høiby fue condenado el pasado junio a cuatro años de prisión por dos delitos de violación y violencia doméstica hacia su expareja, Nora Haukland. La sentencia no es firme debido a que el acusado apeló los cargos principales, mientras que la fiscalía también impugnó el fallo considerando que la pena era demasiado baja.