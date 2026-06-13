Lia Kali deslumbra en el Real Jardín Botánico con un concierto magnético y emocional

La cantante Lia Kali ofreció una actuación inolvidable en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Madrid, combinando fuerza, vulnerabilidad y una conexión casi religiosa con el público.

El suelo empieza a vibrar: relámpagos de luz blanca, un magnetismo caótico y una orquesta asfixiante y electrónica. Y entonces, la voz. Hubo algo casi hechizante en cómo el cante de 'Este nudo en mi cora me está apretando.

No sé cómo quitarlo, me está ahogando' llenó el aire. Magnética, auténtica y viva, la cantante es una de las mayores representantes de la escena actual de la música urbana y alternativa. En su gira, su paso por Madrid deja huella. El pelo oscuro, largo y recogido en una coleta, baja por su espalda mientras se mueve imponente sobre el escenario.

Ver a Lia Kali actuando es entender que se mueve con una fluidez magnética, como si formara parte viva del ritmo que va modulando con su propia voz. Así, Lia conquista el Real Jardín Botánico Alfonso XIII en pocos minutos.

'Magnética' suena mientras la artista se sienta en medio de su orquesta. Las pantallas transmiten su cara cantando a una cámara en directo, mientras llueven puñales en las calles de la animación. Lia no es de muchas palabras; no le sirven más de las que ya canta. En las pantallas empieza a llover sobre un campo de amapolas.

Si el inicio del concierto fue una demostración de fuerza, la llegada de 'Agua' es el antídoto perfecto para digerir lo malo y escupirlo con rabia y arte. Esta canción no se escucha: se padece y se sana. Lia Kali la interpretó mirándose en un espejo invisible. Desde las profundidades de su garganta, la artista saca su lucha.

Los visuales se oscurecen mostrando unas manos negras que empujan contra un telón blanco, pero la melodía dulce te hace bailar. Las manos se elevan al cielo y cantan de memoria las estrofas.

'Guardo bajo llave, junto al poemario que me regalaste donde todo vale, una historia que no entiende de finales'. El público está enganchado a la magia que desprende Lia en el escenario. En este punto, la rabia de sus primeros temas deja espacio a la sofisticación instrumental de su nueva etapa, y los temas de su último álbum, como 'Cenizas', toman protagonismo.

'Esta canción habla de cuando encuentras el amor de verdad, el que te despeja del olvido'. Una flor se abre en la pantalla y, lentamente, florece. Lia, en primera línea con un micrófono de pie, entona: 'Esta canción que viene ahora la escribí en Contra todo pronóstico (2023)', explica.

'De golpe tengo hambre, ambición y ganas de más, pero me doy cuenta de dos cosas: el tiempo no vuelve y lo material no llena'. Es una mirada desafiante hacia el exterior, hacia la sociedad y las expectativas de los demás. Un telón rojo se cierra en la pantalla y los cuerpos, iluminados del mismo color, se mueven al unísono a ritmo de salsa.

Suena 'Ley de la calle', dedicada a los primeros amores; el romance bajo las leyes de la calle. Con este tema, el concierto abandona momentáneamente la crudeza para teñirse de una atmósfera nocturna, sinuosa y cargada de una sensualidad elegante.

'Ojalá pudiera ir volando a tu ventana', cantaba Fondo Flamenco desde un Carmen de Sevilla. Ahora, Lia Kali vuelve a adornar el mismo estribillo con sus estrofas crudas y sus movimientos feroces. Baila orgullosa, firme, con los pies bien plantados y sin miedo a hacer ruido. Se deja llevar por los acentos del compás y traduce el ritmo en movimiento.

Como hizo el cantante granadino el pasado junio en el Metropolitano de Madrid, la historia se repite. El escenario de las Noches del Botánico se tiñe de verde y azul. Una luz azul recoge el escenario y las letras de una canción que vuela alto en el cielo acompañan la voz de cientos de personas. Con 'Estrella mudéjar', Dellafuente convierte el Metropolitano en un patio granadino, pero ahora es Lia quien brilla.

El concierto procede sin aliento, aunque entre una canción y otra la artista revela que este año quiere hacer un disco y contar historias con el corazón. Así recuerda sus temas más duros, sus años en equilibrio sobre un hilo: 'Duele', pregunta la misma cuya composición fue su propia terapia. Su música nace de la cruda necesidad de sanar, y por eso el público conecta de una forma casi religiosa con ella: no hay filtros ni postureo urbano, hay verdad.

'Cicatrices' vuelve a mover a todos. La voz de Fernando Costa llena el jardín y las manos se levantan a la vez en el aire. Por su parte, 'Bailar pegaditos, con el mundo calladito, cantarnos el dolor para que se vuelva chiquito', cantando abrazadas en un momento de pura complicidad. Los aplausos no paran fácilmente.

'Qué artistas tenemos en este país y las que todavía tenemos que descubrir', se escucha entre el público. Bad Bunny, el reguetonero que convirtió el perreo en protesta: así es la conquista mundial del nuevo rey del pop, pero esa es otra historia.

'Vivía en un pueblo donde había una bruja que tenía la capacidad de hacerte ver lo que el mundo era realmente. Y yo fui a que me embrujara, y al salir de su casa me daba cuenta de que llevaba unas cadenas enormes arrastradas por un monstruo gigantesco que me decía que la vida es tan injusta porque los humanos...

' La frase queda suspendida mientras la música hace su entrada triunfal y deja a todos con la boca abierta





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