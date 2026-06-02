Leyla Bouzid: La cineasta que desafía el tabú de la homosexualidad femenina en el mundo árabe

La directora franco-tunecina Leyla Bouzid estrena su tercer largometraje, una historia de amor lésbico que rompe con el silencio y la invisibilidad de las mujeres queer en el cine árabe. La película, rodada en secreto y sin financiación regional, enfrenta la homofía y busca abrir un diálogo sobre los derechos LGBTQ+ en Túnez y el mundo árabe.

Leyla Bouzid , la primera directora de cine que muestra la homosexualidad femenina en el mundo árabe: 'Es arriesgado, pero no tengo miedo'. Sara Carbonero, en su entrevista más personal: 'Soy cuarentona, y me encanta, no volvería a los 30'.

Andy Aguilar, la mujer que ha hecho posible detectar el cáncer de piel con la cámara del móvil: 'Una foto equivale a un triaje en el hospital'. Considerado uno de los países más progresistas y seculares de su entorno y donde las mujeres tienen derechos pioneros en la región.

El amor entre personas del mismo sexo es más que un tema tabú en unas sociedades donde se persigue y castiga con penas de prisión de hasta tres años, que en el caso de aquellos que están vinculados a las redes sociales puede superar los cuatro. Según los datos, solo entre septiembre de 2024 y enero de 2025, al menos 84 personas fueron arrestadas en el país acusadas simplemente de ser hombres y 32 de ellas fueron condenadas a penas de cárcel, aunque la organización advierte de que las cifras pueden triplicar las que se documentan de forma oficial.

La cineasta y guionista franco-tunecina se ha atrevido a llevar a la gran pantalla una historia de amor lésbico, una realidad aún más vilipendiada por las autoridades: hay muy pocos casos de condenas a prisión, simplemente porque las mujeres que se aman no existen.

'Tampoco existen en las representaciones ni en las películas producidas en países árabes; ni siquiera existen a los ojos de quienes las criminalizan. Son completamente despreciadas', asegura Leyla Bouzid.

La directora, una voz diferente en el cine árabe contemporáneo que se caracteriza por su defensa de la libertad de expresión y la exploración de la identidad y cuyos trabajos anteriores han sido reconocidos internacionalmente, se atreve a poner en imágenes lo que todo el mundo calla, con el objetivo de 'abrir puertas cerradas y dar existencia a quienes se ven obligados a esconderse, para que esas voces que hoy susurran puedan ser escuchadas, lejos y alto, y puedan vivir sus vidas plena y libremente', afirma. Su tercer largometraje narra una historia de secretos y silencios familiares rodada casi con el mismo secreto en la casa de la abuela de la directora, en el centro de.

'Para tocar el tema había que ser sumamente discretos y estar en esa casa, invadida por una exuberante vegetación, lo permitía. No hablábamos mucho fuera de ese entorno de lo que estábamos haciendo', explica Leyla. A la que se enfrentó con esta película, que tuvo muchas más, desde el principio.

'Ningún país árabe quiso financiarla, y mucho menos Túnez, lo que fue un reto añadido', apunta Leyla. Tampoco resultó sencillo encontrar actores.

'Debían estar de acuerdo con el tema y resultó. Algunos no querían que se les asociara a la película porque se parecía demasiado a sus propias vidas y tenían miedo de que fuera para ellos o sus familias. Otros simplemente no quisieron saber nada por pura homofobia', sostiene. El silencio que rodea la homosexualidad femenina en el mundo árabe envolvió también el proceso.

'Nos limitábamos a decir que la película tocaba un tema. No intentamos crear polémica, sino que se pueda avanzar en derechos y que esto no se quede solo en una noticia pasajera', reclama Leyla. ¿En algún momento tuvo?

'Cuando hago una película me esfuerzo, y consigo, no pensar en el miedo, ni al escribir el guión ni al rodar o en la postproducción, porque si lo tuviera no podría arrastrar a todo un equipo conmigo, sería imposible. Probablemente sea la película más valiente que he hecho, la más arriesgada, porque parte de una historia muy personal que nace en la casa de mi abuela', responde la directora.

'Aunque no es, se parece a lo que yo he vivido, mi familia sufrió mucha violencia y situaciones traumáticas muy duras. Mi tío nunca tuvo un lugar ni en la familia ni en la sociedad, su vida fue completamente fallida, y eso me marcó desde niña. El miedo siempre está ahí, porque hay cosas que no puedes medir, pero de momento todo va bien', responde la directora.

'Asegura. Eso fue lo que terminó de empujarla a tocar el tema: 'Pensé que dar pie a un diálogo sobre la. Antes de hacerlo necesitó contar con el beneplácito de su familia.

'Las personas queer en Túnez no quieren hablar por miedo a que pase algo en su entorno, todos corren el riesgo. Muchas amigas mías lesbianas se callan por eso, saben que están en peligro también sus familias', asegura.

'Creo que sí, estamos empezando a dejar la hipocresía a un lado, a querer hablar de estos temas. Hay gente que está dispuesta a hacerlo y la sociedad lo desea. Todavía queda resistencia, como en cualquier otra causa, pero muchos están dispuestos a luchar a por esa libertad. Cuando veo cómo se ha recibido la película pienso que hay cosas que ya han cambiado.

Así lo espero. En la película no toco la religión para nada. Y no lo hago porque la relación del Islam con la homosexualidad no es muy clara. Durante la edad de oro del mundo árabe, en los siglos IX y X, había grandes poetas que hablaban de ella'





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