Ley de nietos: el Supremo mantiene suspendido el voto de más de 163.000 nacionalizados

El Supremo rechaza suspender el voto de casi 190.000 hijos de nacionalizados por la ley de nietos y mantiene la suspensión para 163.000 personas.

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender provisionalmente el voto de casi 190.000 hijos de personas nacionalizadas al amparo de la ' ley de nietos', al considerar materialmente imposible separarlos del censo a 20 días de las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión, adoptada por la Sala Tercera, mantiene en cambio la suspensión del sufragio para más de 163.000 'nietos' que no hayan acreditado el exilio político de sus ascendientes durante el franquismo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo había celebrado la vista el pasado 7 de septiembre sobre las medidas cautelares relacionadas con la 'ley de nietos'. El 10 de septiembre, el mismo órgano acordó suspender cautelarmente el ejercicio del voto de los más de 163.000 nacionalizados españoles, y el alto tribunal necesitó casi una semana para resolver la petición adicional de los recurrentes.

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Qué establece la suspensión del voto de los nietos

La medida cautelar del Supremo afecta a quienes obtuvieron la nacionalidad por presunción de exilio de sus abuelos o padres. Según el auto, esas personas solo podrán votar el próximo 29-N si los encargados consulares certifican que, en su momento, acreditaron realmente la condición de exiliados de sus ascendientes.

El origen del conflicto está en una Instrucción del Ministerio de Justicia que, según el Tribunal Supremo, dio por presunto el exilio de padres y abuelos que abandonaron España entre 1936 y 1955. La Ley de Memoria Democrática exigía, sin embargo, que el exilio por motivos políticos quedara efectivamente probado, por lo que la Sala advierte de indicios racionales de irregularidades graves en el censo electoral de residentes en el extranjero (CERA).

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La Instrucción se desarrolló mediante cuatro anexos, de los cuales solo el anexo primero y el tercero afectan al contencioso que examina el Tribunal Supremo. El anexo primero recoge a más de 163.000 personas de la categoría denominada 'nietos', mientras que el resto de inscripciones vinculadas a sus descendientes no quedan suspendidas por este auto.

Posiciones de Vox, Iustitia Europa y el Supremo

Los partidos Vox e Iustitia Europa interpusieron sendos recursos contra la negativa de la Junta Electoral Central a depurar el censo CERA. Ambas formaciones pidieron al alto tribunal que extendiera la suspensión cautelar a los hijos de los 'nietos', alegando que no habrían podido hacerse españoles sin que sus padres lo lograran antes mediante una Instrucción que consideran presumiblemente ilegal.

Según los recurrentes, sería incoherente suspender el voto de los 'nietos' incorporados al CERA de forma irregular y permitir, en cambio, que sus descendientes permanezcan en el censo y voten. Esa es la línea que la Sala ha rechazado al considerar que la extensión resultaba materialmente inviable a pocas semanas de los comicios.

El Tribunal Supremo sostiene que prevalece el interés general de contar con un censo legal frente a los derechos particulares de los afectados. En su razonamiento, la Sala defiende que deben primar la limpieza y la transparencia del proceso democrático para evitar alterar el resultado electoral, aunque la decisión reconoce que la separación de los hijos del censo no podía ejecutarse en el plazo disponible.

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Impacto para los nacionalizados y próximos pasos

Para los casi 190.000 hijos de nacionalizados, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, la decisión significa que podrán mantener su inscripción y votar el 29 de noviembre. Se trata de personas mayores de edad que obtuvieron la nacionalidad por ser hijos de quienes fueron reconocidos como españoles en virtud de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y de la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Para los más de 163.000 'nietos' incluidos en el anexo primero, el voto dependerá de que los encargados consulares certifiquen la acreditación del exilio político de sus ascendientes. Hasta que esa comprobación se complete, la suspensión cautelar del sufragio sigue vigente, de modo que el censo CERA permanece bajo escrutinio judicial en el marco de los recursos de Vox e Iustitia Europa.