Álex Corretja adelanta la decisión clave en la carrera de Rafa Jódar: "En un mundo tan profesionalizado tener alguien en quien confías será importante"

El ex tenista Álex Corretja ha hablado sobre la carrera de Rafa Jódar y ha adelantado que en un futuro no muy lejano, el joven jugador de 19 años tendrá que tomar la decisión clave de quién se va a rodear para apoyar su carrera.

Álex Corretja , ex tenista, ha hablado sobre la carrera de Rafa Jódar y ha adelantado que en un futuro no muy lejano, el joven jugador de 19 años tendrá que tomar la decisión clave de quién se va a rodear para apoyar su carrera.

En un mundo tan profesionalizado, Corretja cree que será importante que los Jódar incorporen personas a su equipo de trabajo. Esto se debe a que, aunque el padre y el hijo han estado haciendo un excelente trabajo juntos en sus primeros meses como profesionales, es difícil para ellos abarcar todo por sí solos. Por lo tanto, tener alguien en quien confiar será crucial para su éxito futuro.

Corretja también ha expresado su admiración por la forma en que Jódar ha estado jugando en pista y por su forma de manejar los desafíos fuera de ella. Sin embargo, entiende que a medida que Jódar crezca en el circuito, necesitará más apoyo y asesoramiento. La decisión de quién se rodeará Jódar será crucial para determinar el rumbo de su carrera y Corretja espera que los Jódar tomen las decisiones correctas para asegurar su éxito en el futuro





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